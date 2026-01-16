Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 105
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Dino Brumec
Autor
Dino Brumec

Ne zna desna što radi lijeva: gdje si bila 2026. kad je gorjelo u Iranu?

16.01.2026. u 12:54

Pa, kako se dogodilo da ljevičari – glasni kada valja osuditi američki napad na Venezuelu ili izraelski na Pojas Gaze – šute kada su ugroženi iranski prosvjednici na ulicama Teherana?

A gdje je ljevica sad, zašto šuti kada iranski režim ubija prosvjednike na ulicama? Tražili su da Palestina bude slobodna, no zašto ne traže slobodu za Irance?" Ovako se mogu sažeti pitanja koje ovih dana postavlja desnica (i dobar dio centrističkih liberala) na Zapadu. Iran je tako postao ne samo središte geopolitičkog sukoba na Bliskom istoku već i ideološke borbe na Zapadu. Ta zemlja donekle igra ulogu koja je obično bila rezervirana za Palestinu – kao duboko ranjeno mjesto koje služi kao pogonsko gorivo za političke svađe u europskim i američkim gradovima.

Ključne riječi
Palestina ljevica Iran Teheran

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Rafalei stigli u Hrvatsku
Premium sadržaj
Video sadržaj
14
ISPOD CRTE

Čiji su veći rafalei, Plenkovićevi ili Vučićevi? Da smo čekali, sad ne bismo imali nikakve!

Što god Plenković kupi, naručit će i Vučić. Makar preko Temua. Uzeo bi i nosače aviona, samo kad bi se RH na to odlučila. Pa makar ih usidrio pred Beogradom na vodi, poput razarača na Temzi. Pa što košta da košta. Nije vožd nikad bio cicija. Barem kad je riječ o samoodržanju. Srbija će konačno nešto, eto i kupiti, a da nije ukrala od RH i drugih iz bivše države.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!