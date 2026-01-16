Ne zna desna što radi lijeva: gdje si bila 2026. kad je gorjelo u Iranu?

A gdje je ljevica sad, zašto šuti kada iranski režim ubija prosvjednike na ulicama? Tražili su da Palestina bude slobodna, no zašto ne traže slobodu za Irance?" Ovako se mogu sažeti pitanja koje ovih dana postavlja desnica (i dobar dio centrističkih liberala) na Zapadu. Iran je tako postao ne samo središte geopolitičkog sukoba na Bliskom istoku već i ideološke borbe na Zapadu. Ta zemlja donekle igra ulogu koja je obično bila rezervirana za Palestinu – kao duboko ranjeno mjesto koje služi kao pogonsko gorivo za političke svađe u europskim i američkim gradovima.