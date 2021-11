Spektakl kakav Hrvatska još nije vidjela: Netsi doista dolaze u Arenu Zagreb?!

Možete li zamisliti kako košarkaški “izvanzemaljac” Kevin Durant, predvodeći Brooklyn Netse, zabija koševe Ciboni ili hrvatskoj reprezentaciji u Areni Zagreb? S obzirom na udaljenost tih dvaju svjetova tu sliku vizualizirati doista nije lako, no to je trenutačno najveća životna želja Biserke Petrović.

A majka Dražena Petrovića snagom je svoje volje štošta “nemogućeg” dosad postigla – Draženova muzeja bez nje nikad ne bi ni bilo – pa se i ova “nemoguća misija” možda doista i ostvari.

Netsi ne stanuju u New Jerseyju

A mama Petrović priželjkuje da se dogodi nešto veliko u godini 30. obljetnice stradavanja njezina sina kojega je obožavao cijeli košarkaški svijet. A to veliko bilo bi gostovanje Netsa u Hrvatskoj, kluba za koji je, tada pod imenom New Jersey Nets, igrao njezin (i naš) Dražen.

Već devet godina Netsi ne stanuju u New Jerseyju, već u najvećoj newyorškoj četvrti Brooklyn, no to ne znači da su u tom NBA klubu zaboravili Dražena, koji je navijače oduševljavao košgeterskom neumoljivošću i izvanserijskom igračkom strašću. Uostalom, Netsi su zato i “umirovili” njegovu trojku koja visi u društvu petice Jasona Kidda i broja 32 od legendarnog Juliusa Ervinga. A učinili su to u studenom 1993., samo pet mjeseci nakon Draženove pogibije, a na tužnoj su svečanosti, osim roditelja, nazočni bili i njegovi veliki prijatelji, Stojko Vranković (tada igrač Panathinaikosa) i Dino Rađa (Boston Celtics).

U velikoj želji da se to spektakularno gostovanje u Zagrebu i dogodi, gospođa Biserka je možda i malo neoprezno s tim izašla u javnost. Jer, već dva mjeseca na tome se radi u režimu “strogo povjerljivo” pa se nadamo da gospoda iz Netsa, a naročito iz vodstva NBA lige, ovo neće doživjeti kao stavljanje pred gotov čin. A ideja je od realizacije još “svjetlosnim godinama” daleko. A tome je tako jer su standardi izlaska NBA momčadi izvan američkog teritorija vrlo visoki pa okruženje u kojem gostuju mora zadovoljiti stotine logističkih zahtjeva. Prije svega mora imati hotel najviše klase i vrlo kvalitetnu dvoranu. U tom smislu, a to je želja mame Petrović, ne dolazi u obzir da se takva utakmica igra u Ciboninoj dvorani jer ona ne zadovoljava ni uvjete za trening NBA momčadi. Štoviše, upitno je zadovoljava li i Zagreb Arena baš sve kriterije, no recimo da bi se tu domaćinu moglo progledati kroz prste.

Spahijina uloga je važna

U cijelo ovoj priči vrlo je važan “vezni igrač” Neven Spahija, Draženov prijatelj iz djetinjstva, koji za sobom ima četiri NBA sezone u ulozi pomoćnika glavnog trenera (tri u Atlanti, jednu u Memphisu). Neven je u vrlo dobrim odnosima s glavnim menadžerom Netsa Seanom Marksom, a u još boljim s njegovom dvojicom asistenata Birdsongom i Petersonom, s kojima je zajedno radio u Atlanti. Ono što se sada čeka jest zeleno svjetlo poslovnog odjela Netsa, koji se o tome moraju izjasniti prema NBA uredu, i onda se može početi govoriti o detaljima. Nije problem da Netsi svojim čarterom, zajedno s obiteljima, dolete u Zagreb, ali je veliko pitanje koje će sve uvjete trebati zadovoljiti njihov domaćin.