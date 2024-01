Zavoj neće ostariti, no zakon kaže da kutija prve pomoći hoće. Znate li kolika vam kazna prijeti zbog starije kutije u autu?

Na instrumentnoj ploči ništa ne svijetli. Sve žaruljice rade, gume su u redu, kočnice također, kao i amortizeri. Sva su stakla na autu čitava. Da, valjalo bi automobil i oprati prije nego se s njim uputite na redovan godišnji tehnički pregled. Svu potrebnu opremu također treba imati u vozilu: reflektirajući prsluk, sigurnosni trokut i rezervne žarulje. Vatrogasni aparat s važećim atestom također, ako je automobil službeni, odnosno registriran na tvrtku. I kutiju prve pomoći. Imam to od lani, kazat ćete sad. Ipak, provjerite je li joj istekao rok trajanja, iako to zvuči poput vica, jer zavoj se baš i neće pokvariti ako je stariji od pet godina – koliki je propisani vijek trajanja kutije prve pomoći – niti će se škarama nešto dogoditi stoje li u kutiji koju godinu više. No, zakon je zakon, a on propisuje da u automobilu morate imati kutiju prve pomoći ne stariju od pet godina od proizvodnje.

Kad se ukažete u stanici za tehnički pregled s namjerom da obavite godišnji pregled svog automobila, djelatnici stanice provjerit će ne samo imate li kutiju za prvu pomoć, nego i vrijedi li ona još uvijek. U pravilu, ne provjeravaju sadržaj kutije, a neće vas ni rušiti na tehničkom pregledu otkriju li da je kutija prve pomoći u vašem automobilu starija nego što bi trebala biti. Ali, zabilježit će da je automobil imao manji nedostatak. Stoga, poštedite se neugodnosti i svakih pet godina kupite novu kutiju prve pomoći. Stoji od deset eura na više. Nemate se volje gnjaviti s tim, pogotovo kad ‘stara’ kutija ne znači pad na tehničkom pregledu? Razmislite ponovno. Na tehničkom ćete pregledu proći, ali nećete zaustavi li vas prometni policajac jer Zakon o sigurnosti prometa na cestama propisuje 30 eura kazne ako u vozilu nemate kutiju prve pomoći sukladno Pravilniku o tehničkim uvjetima.

Osim što kutiju prve pomoći trebate imati i osim što bi ona trebala biti mlađa od pet godina, ta kutija treba biti u skladu s hrvatskom normom HRN 1112. Kutiju prve pomoći treba imati i prilikom registracije motocikla, no kutija za motocikl mora zadovoljiti normu HRN 1113, pa na to pripazite prilikom kupnje.

Spomenuli smo već vatrogasni aparat, koji morate imati vozite li automobil registriran na pravnu osobu. Tu je situacija malo složenija nego kod kutije prve pomoći. Prije svega, zbog nedostatka vezanog za kutiju prve pomoći nećete pasti na tehničkom pregledu, dok neregularan vatrogasni aparat znači upravo to – pad. Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama propisuje čak i težinu aparata koji je potrebno imati u pojedinom vozilu. Ako nemate vatrogasni aparat ili on za konkretan period nije ovjeren, vozilo ne prolazi na tehničkom pregledu.