VIDEO Crveni tepih za Kukoča u Chicagu: Pogledajte govor velikana u punoj dvorani

Premda je prošlo već više od dva desetljeća otkako je odigrao posljednju utakmicu za Chicago Bullse (bilo je to u proljeće 2000.), danas 53-godišnji Toni Kukoč i dalje je u srcima navijača tog slavnog NBA kluba.

Vidjelo se to i u prigodi utakmice današnjih Bullsa protiv Utah Jazza koju su čikaški domaćini dobili sa 107:99 i u kojoj je danas najbolji hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović za goste postigao 14 koševa i upisao devet skokova, čak četiri ofenzivna.

Osim Bogdanovića, koji posebnoj svečanosti na poluvremenu nije mogao svjedočiti zbog obveza u svlačionici, na utakmici su bili još i Zoran Planinić, negdašnji igrač Netsa koji danas živi u Chicagu i Mario Miočić, Zadranin koji živi u Americi i prijateljuje s hrvatskim košarkašima. I upravo je on, u ovoj prigodi, bio naš video-izvjestitelj.

Congrats, Toni!



3x NBA Champion

3x EuroLeague Champion

3× EuroLeague Final Four MVP

FIBA EuroBasket MVP

FIBA World Championship MVP

FIBA Hall of Famer



And now… @HoopHall of Famer! pic.twitter.com/Myq6uKSIfK — Chicago Bulls (@chicagobulls) October 31, 2021



A na poluvremenu ove utakmice domaćini su upriličili svečanost odavanja priznanja Toniju Kukoču kao najnovijem počasniku košarkaške Kuće slavnih. Kukoč je za Bullse igrao sedam sezona, a uz Jordana i Pippena bio je iznimno važan član momčadi koja je između 1996. i 1998. osvojila tri naslova NBA prvaka.

Pogledajte video koji su mu posvetili iz NBA-a.

Košarkaški čarobnjak, bijeli Magic (kako su ga tada zvali), na parket United Centera izašao je u tradicionalnom narančastom sakou, kojeg dobiju svi počasnici Kuće slavnih, a do govornice je hodao po crvenom tepihu.

Već i prije svog govora doživio je ovacije, a potom je kazao:

- Prvo bih htio zahvaliti obitelji Reinsdorf i Chicago Bullsima što su mi prije skoro 30 godina pružili nevjerojatnu priliku. Hvala mojoj obitelji za ljubav i podršku svih ovih godina, volim vas. Hvala svim trenerima i suigračima koji su me učinili boljim igračem, naučio sam puno od vas. No, najviše iz srca zahvaljujem vama navijačima jer sam već prvi dan po mom dolasku u Chicago osjetio ljubav i podršku. Split u Hrvatskoj je moj dom, no Chicago je moje srce. Idemo sada pobjeđivati i imati dobru sezonu. Naprijed Bullsi.



Dakako, i nakon govora uslijedile su ovacije kojima je, zajedno sa članovima svoje obitelji ispraćen s parketa. A uz njega su bili supruga mu Renata, kći Stela i sin Marin.

Kukoč je i danas vezan za Bullse ne samo kao stanovnik jednog čikaškog predgrađa nego i kao posebni savjetnik vlasnika kluba Jerryja Reinsdorfa koji mu je u rujnu, uz Michaela Jordana, bio i prezenter na svečanosti uvrštenja u Kuću slavnih.