U eter otišle grozne riječi komentatora o Novaku Đokoviću: 'Najurite ga! Što to priča?'

Novak Đoković suvereno je krenuo u obranu naslova na Australian Openu, no njegovu jubilarnu stotu pobjedu u Melbourneu zasjenio je šokantan komentar bivšeg australskog tenisača Wallyja Masura. Dok je Đoković dominirao protiv Pedra Martineza, Masur je na beIN Sportsu izjavio: "Mislim da je to Pedru najveća šansa, ako Novak samo potrga aduktor pri jednom od tih proklizavanja. To bi moglo biti upravo ono što mu treba." Nakon kratkog smijeha u komentatorskoj kabini, uslijedila je neugodna tišina, a potom i eksplozija bijesa na društvenim mrežama, gdje su gledatelji njegovu izjavu nazvali "odvratnom" i "bezosjećajnom". Pozivali su i na to da se Masura "najuri" s televizije...

Iako su rijetki pokušali obraniti Masura, tvrdeći da se radilo o nespretnom komplimentu na račun Đokovićeve nadmoći, većina se složila da je prizivanje teške ozljede sportaša apsolutno neprihvatljivo. Situacija je tim osjetljivija jer se Đoković tijekom karijere borio s ozljedama aduktora, a komentar je došao u trenutku kada je na terenu izgledao besprijekorno, što ga je učinilo još bizarnijim. Mnogi su gledatelji pozvali na njegovo hitno udaljavanje s komentatorske pozicije.

Australian Open commentator and former player Wally Masur is under fire following a comment made on air about Novak Djokovic during his first round victory. > https://t.co/NzNHOma1ZK pic.twitter.com/CaZE9UonC5 — Herald Sun (@theheraldsun) January 20, 2026

Ovaj incident događa se u atmosferi pojačane osjetljivosti nakon sličnog skandala od prošle godine. Na Australian Openu 2025. novinar Tony Jones s Channel Ninea izazvao je kontroverzu nazvavši Đokovića "precijenjenim" i "bivšim igračem", uzvikujući da ga treba "izbaciti", što je bila aluzija na njegovu deportaciju 2023. Đoković je tada bojkotirao izjave za tu kuću sve do javne isprike. Novi ispad samo je dolio ulje na vatru u ionako složenom odnosu srpskog tenisača i dijela australskih medija.

Čini se da je za Wallyja Masura to bio dan za zaborav, jer sporna izjava nije bila jedini neugodan trenutak. Nakon meča je u intervjuu s Đokovićem komentirao snimku njegova slavlja iz 2012. rekavši: "I ja se uzbuđujem", što je šokiralo i samog tenisača. Prije toga vodio je i neobičan razgovor s Andrejem Rubljovim, kojemu je priznao da se "baš i ne razumiju". Đoković se, unatoč svemu, nije dao omesti te je uvjerljivom pobjedom nad Martinezom prošao u drugo kolo.