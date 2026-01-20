Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 157
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NEČUVENO

U eter otišle grozne riječi komentatora o Novaku Đokoviću: 'Najurite ga! Što to priča?'

Australian Open
TINGSHU WANG/REUTERS
Autor
Patrik Mršnik
20.01.2026.
u 16:28

Tijekom meča prvog kola Australian Opena, komentator Wally Masur šokirao je javnost neprimjerenom izjavom o Novaku Đokoviću, sugerirajući da bi ozljeda bila jedina šansa za njegova protivnika, što je izazvalo lavinu bijesnih reakcija

Novak Đoković suvereno je krenuo u obranu naslova na Australian Openu, no njegovu jubilarnu stotu pobjedu u Melbourneu zasjenio je šokantan komentar bivšeg australskog tenisača Wallyja Masura. Dok je Đoković dominirao protiv Pedra Martineza, Masur je na beIN Sportsu izjavio: "Mislim da je to Pedru najveća šansa, ako Novak samo potrga aduktor pri jednom od tih proklizavanja. To bi moglo biti upravo ono što mu treba." Nakon kratkog smijeha u komentatorskoj kabini, uslijedila je neugodna tišina, a potom i eksplozija bijesa na društvenim mrežama, gdje su gledatelji njegovu izjavu nazvali "odvratnom" i "bezosjećajnom". Pozivali su i na to da se Masura "najuri" s televizije...

Iako su rijetki pokušali obraniti Masura, tvrdeći da se radilo o nespretnom komplimentu na račun Đokovićeve nadmoći, većina se složila da je prizivanje teške ozljede sportaša apsolutno neprihvatljivo. Situacija je tim osjetljivija jer se Đoković tijekom karijere borio s ozljedama aduktora, a komentar je došao u trenutku kada je na terenu izgledao besprijekorno, što ga je učinilo još bizarnijim. Mnogi su gledatelji pozvali na njegovo hitno udaljavanje s komentatorske pozicije.

Ovaj incident događa se u atmosferi pojačane osjetljivosti nakon sličnog skandala od prošle godine. Na Australian Openu 2025. novinar Tony Jones s Channel Ninea izazvao je kontroverzu nazvavši Đokovića "precijenjenim" i "bivšim igračem", uzvikujući da ga treba "izbaciti", što je bila aluzija na njegovu deportaciju 2023. Đoković je tada bojkotirao izjave za tu kuću sve do javne isprike. Novi ispad samo je dolio ulje na vatru u ionako složenom odnosu srpskog tenisača i dijela australskih medija.

Čini se da je za Wallyja Masura to bio dan za zaborav, jer sporna izjava nije bila jedini neugodan trenutak. Nakon meča je u intervjuu s Đokovićem komentirao snimku njegova slavlja iz 2012. rekavši: "I ja se uzbuđujem", što je šokiralo i samog tenisača. Prije toga vodio je i neobičan razgovor s Andrejem Rubljovim, kojemu je priznao da se "baš i ne razumiju". Đoković se, unatoč svemu, nije dao omesti te je uvjerljivom pobjedom nad Martinezom prošao u drugo kolo.
Ključne riječi
Australian Open komentator Novak Đoković

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!