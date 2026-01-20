Warriorsi ostali bez Jimmyja Butlera do kraja sezone

Krilo Golden State Warriorsa, 36-godišnji Jimmy Butler, zadobio je tešku ozljedu desnog koljena u sinoćnjem dvoboju protiv svog bivšeg kluba Miami Heata, zbog koje će morati propustiti ostatak ove NBA sezone, objavio je američki sportski portal ESPN.

Butler je ozlijeđen sredinom treće četvrtine, kad se u reketu sudario sa suparničkim igračem Davionom Mitchellom i nezgodno doskočio na desnu nogu, nakon čega je s bolnim izrazom na licu ostao ležati na terenu. Butler je ostao nekoliko minuta na parketu, okružen suigračima, a oni su mu kasnije pomogli da se pridigne i šepajući ode u svlačionicu.

Butleru je odmah napravljen pregled magnetskom rezonancom kojim je utvrđeno puknuće prednjeg križnog ligamenta u desnom koljenu.

Njegova ozljeda je ozbiljan udarac za momčad Stevea Kerra, koja se počela dizati u formi i na ljestvici, ostvarivši 12 pobjeda u posljednjih 16 utakmica, za što je velike zasluge imao Jimmy Butler. U siječnji je bio na prosjeku od 21,3 koša uz 53% uspješnosti šuta iz igre. Do trenutka kad je ozlijeđen, Butler je protiv Miamija postigao 17 koševa za 21 minutu. U ovoj sezoni je nastupio u 38 od 44 dvoboja i imao prosjek od 20 koševa, 5,6 skokova i 4,9 asistencija.