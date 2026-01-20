Bio je s Kardashiankom, zaradio puste milijune, sad su ga opet uhitili: 'Nisam bio drogiran'

Nekadašnja košarkaška zvijezda Lamar Odom negirao je da je bio pod utjecajem droge ili alkohola kada je uhićen u Las Vegasu. Dvostruki NBA prvak priveden je u subotu pod sumnjom da je vozio pod utjecajem opijata, prekoračio dopuštenu brzinu za više od 60 km/h te nepropisno mijenjao voznu traku. Odom se u utorak oglasio povodom uhićenja, inzistirajući da nije pio niti uzimao narkotike. U razgovoru za TMZ, nije specificirao što je bilo u njegovu organizmu, no naglasio je kako uči iz ovog iskustva.

Četrdesetšestogodišnjak, koji je prethodno bio u braku s Khloe Kardashian, inzistirao je na tome da je posvećen svom osobnom rastu. "Marljivo sam radio na obnovi svog života, a preuzimanje odgovornosti ključan je dio tog procesa. U potpunosti surađujem s vlastima, ostajem iskren i usredotočen na to da idem naprijed s integritetom. Hvala svima koji me i dalje podržavaju", izjavio je Odom. Rođeni Njujorčanin, koji je u sezoni 2010./11. proglašen najboljim šestim igračem lige i osvojio dva naslova s Lakersima, tijekom svoje 14-godišnje karijere u NBA ligi zaradio je 114 milijuna dolara.

Lamar Odom got a second chance at life. Why throw it away? I don’t get it. Also 41+mph over the limit sounds like a death wish. pic.twitter.com/GtDh2BtHyp — Shiny Happy Person (@HRH_SHP) January 18, 2026

Međutim, Odom se godinama borio s ovisnošću o drogama i alkoholu, a zbog vožnje pod utjecajem opijata već je bio uhićen 2013. godine. Nekoliko godina kasnije, umirovljeni košarkaš zamalo je preminuo od predoziranja drogom 2015. godine u jednom bordelu u Nevadi. Prema tadašnjim izvještajima, vjerovalo se da se Odom predozirao kokainom i drugim drogama prije nego što je pronađen bez svijesti. Ubrzo je završio na aparatima za održavanje života, a uz njega je cijelo vrijeme bila tada već otuđena supruga Khloe Kardashian.

Reality zvijezda i 208 centimetara visoki košarkaš vjenčali su se 2009. godine nakon burne romanse, no njihov brak bio je ispunjen nevjerom, zlouporabom droga i javnim skandalima. Prošle godine, Kardashian je otkrila "ključni trenutak" koji ju je natjerao da okonča brak. Ispričala je kako je njegova ovisnost uvijek eskalirala izvan sezone jer je imao previše slobodnog vremena. "Sjećam se da je bio pozvan da igra za reprezentaciju SAD-a i preklinjala sam ga da ode, gurala sam ga, a on me samo pogledao i rekao: 'Ne možeš ti to željeti više od mene'", prisjetila se.

Taj je trenutak za nju bio prijeloman. "Kada je rekao: 'Ne možeš ti to željeti više od mene' i 'Ja to ne želim', bilo je to tako duboko... Ja sam to toliko silno željela jer sam mu htjela pomoći da pronađe motivaciju i da se osjeća dobro. Ali on jednostavno nije bio u tom stanju... tada sam morala podnijeti zahtjev za razvod", dodala je. Njihov razvod finaliziran je 2016. godine, a Odom je posljednjih godina navodno bio trijezan te je pokušavao pomoći drugima koji se bore s ovisnošću ulažući u centre za rehabilitaciju. Unatoč naporima, čini se da se stari problemi vraćaju, što potvrđuju i nedavni događaji.

Prošlog svibnja, bivšem NBA prvaku naređeno je da napusti kuću u Los Angelesu nakon što navodno nije platio stanarinu, što je otkriveno u sudskoj tužbi. Tužba, podnesena na sudu u okrugu Los Angeles, otkrila je da ga najmodavac tuži za navodno neplaćanje 45.000 dolara zaostale stanarine. Kasniji sudski podnesak pokazao je da je sudac naredio Odomu da napusti dom do 28. travnja.