FOTO: Pogledajte tko je sve došao na premijeru 'Svadbe', koja je istovremeno prikazana u čak 13 kinodvorana!

U Cinestaru Branimir Mingle Malla večeras je održana premijera filma "Svadba", koji još nije ni stigao u redovnu kinodistribuciju, a ostvario je rekord najveće pretprodaje svih vremena za filmove prikazane u hrvatskim kinima
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
"Svadbu" potpisuje redatelj i scenarist Igor Šeregi
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Dugometražni igrani film „Svadba“ donosi priču o uspješnom hrvatskom poduzetniku koji na svoj rođendan saznaje da je pred bankrotom, dok istovremeno otkriva da mu je kći, koja studira u Londonu, trudna sa sinom srpskog ministra, što pokreće niz obiteljskih, političkih i društvenih zapleta. U formi punokrvnog balkanskog anti-rom-coma, film kroz humor, satiru i emociju progovara o obitelji, identitetu, lojalnosti i ljubavi
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Svečanoj premijeri "Svadbe", koja je istovremeno prikazana u čak 13 kinodvorana, prisustvovali su glumci koju su sudjelovali u filmu, ali i brojna druga poznata lica
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Pjevačica Severina
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Glumci Rene Bitorajac, Denis Murić i Dragan Bjelogrlić
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Glumci Roko Sikavica i Anđelka Stević Žugić
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Redatelj i scenarist "Svadbe" Igor Šeregi s glumcem Dejanom Aćimovićem
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Glumac Rene Bitorajac sa suprugom Anom, kćeri Larisom i sinom Gabrielom
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Pjevač Jakov Jozinović
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Radijski i TV voditelj Ivan Vukušić Vuk
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Meri Goldašić
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Pjevačica Nika Turković
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Glumac i TV voditelj Tarik Filipović sa suprugom Lejlom
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Glumica Sanja Vejnović i njezina kći Marta Eva
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Mario Petreković
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Pjevačica i voditeljica Ida Prester sa suprugom Ivanom Peševskim
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
TV voditeljica Daniela Trbović
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Influencer Marko Vuletić i njegov partner Bogoljub
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
