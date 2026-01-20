FOTO: Pogledajte tko je sve došao na premijeru 'Svadbe', koja je istovremeno prikazana u čak 13 kinodvorana!
U Cinestaru Branimir Mingle Malla večeras je održana premijera filma "Svadba", koji još nije ni stigao u redovnu kinodistribuciju, a ostvario je rekord najveće pretprodaje svih vremena za filmove prikazane u hrvatskim kinima
Dugometražni igrani film „Svadba“ donosi priču o uspješnom hrvatskom poduzetniku koji na svoj rođendan saznaje da je pred bankrotom, dok istovremeno otkriva da mu je kći, koja studira u Londonu, trudna sa sinom srpskog ministra, što pokreće niz obiteljskih, političkih i društvenih zapleta. U formi punokrvnog balkanskog anti-rom-coma, film kroz humor, satiru i emociju progovara o obitelji, identitetu, lojalnosti i ljubavi