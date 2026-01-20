Naši Portali
RADIJUS OD 1000 KM

Društvenim mrežama širi se ova karta: 'Znači lako mogu pogoditi Zagreb?'

VL
Autor
Vecernji.hr
20.01.2026.
u 07:48

Prag je od Zagreba udaljen manje od 500 kilometara, a put automobilom obično traje pet do šest sati, što ga čini jednim od najbližih velikih europskih gradova hrvatskim putnicima.

Na društvenim mrežama ovih se dana proširila karta koja pokazuje da se u krugu od tisuću kilometara od Praga nalazi čak 36 država. Taj podatak jasno otkriva da je češka prijestolnica smještena u samom geografskom središtu Europe i zašto je kroz povijest imala važnu ulogu u povezivanju kontinenta.

Prag je od Zagreba udaljen manje od 500 kilometara, a put automobilom obično traje pet do šest sati, što ga čini jednim od najbližih velikih europskih gradova hrvatskim putnicima. Zbog svog položaja, iz Praga se u relativno kratkom vremenu može stići do brojnih europskih metropola poput Pariza, Rima, Berlina, Beča, Budimpešte, Milana ili Amsterdama, pa se s razlogom smatra prirodnim raskrižjem europskih putova.

Osim lokacije, grad se ističe i posebnom atmosferom: povijesna jezgra s Karlovim mostom i Praškim dvorcem podsjeća na bogatu prošlost, dok moderni dijelovi nude ritam suvremene srednjoeuropske metropole.

Karta je potaknula i brojne komentare korisnika. „A zato kad si u Teksasu, i nakon 1000 kilometara još uvijek si u Teksasu“, našalio se Laurent. „To samo potvrđuje da se Prag doslovno nalazi u srcu Europe“, dodao je Quan. Jedan je korisnik ironično pitao: „Znači ako Češka krene u rat, mogu lako pogoditi Zagreb?“ Inače, Prag je od Zagreba udaljen otprilike jednako kao i od Beograda i Sarajeva.
DS
dr.sc.pomoćni bagerist
08:22 20.01.2026.

kakve gluposti....

MI
Milezadom
08:29 20.01.2026.

Večernji list su toliko kvalitetne novine i imaju toliko pametne članke, da je teška enigma kako zadnjih 5 godina posluju u minusu i imaju 5,5 milijuna eura nakupljenih gubitaka.

PN
pošteni_načelnik
08:26 20.01.2026.

glupost objavljujete i strađite ljude - za ovo se ide u zatvor

