Društvenim mrežama širi se ova karta: 'Znači lako mogu pogoditi Zagreb?'

Na društvenim mrežama ovih se dana proširila karta koja pokazuje da se u krugu od tisuću kilometara od Praga nalazi čak 36 država. Taj podatak jasno otkriva da je češka prijestolnica smještena u samom geografskom središtu Europe i zašto je kroz povijest imala važnu ulogu u povezivanju kontinenta.

Prag je od Zagreba udaljen manje od 500 kilometara, a put automobilom obično traje pet do šest sati, što ga čini jednim od najbližih velikih europskih gradova hrvatskim putnicima. Zbog svog položaja, iz Praga se u relativno kratkom vremenu može stići do brojnih europskih metropola poput Pariza, Rima, Berlina, Beča, Budimpešte, Milana ili Amsterdama, pa se s razlogom smatra prirodnim raskrižjem europskih putova.

Osim lokacije, grad se ističe i posebnom atmosferom: povijesna jezgra s Karlovim mostom i Praškim dvorcem podsjeća na bogatu prošlost, dok moderni dijelovi nude ritam suvremene srednjoeuropske metropole.

Karta je potaknula i brojne komentare korisnika. „A zato kad si u Teksasu, i nakon 1000 kilometara još uvijek si u Teksasu“, našalio se Laurent. „To samo potvrđuje da se Prag doslovno nalazi u srcu Europe“, dodao je Quan. Jedan je korisnik ironično pitao: „Znači ako Češka krene u rat, mogu lako pogoditi Zagreb?“ Inače, Prag je od Zagreba udaljen otprilike jednako kao i od Beograda i Sarajeva.