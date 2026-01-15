'Družio sam se s bivšim kanibalima, Sjeverna Koreja srušila je sve moje predrasude'

U svijetu u kojem se putovanja često svode na razglednice, Instagram kadrove i brze dojmove, Edin Krnić putuje drukčije. On ne skuplja kilometre, nego sudbine. Ne traži egzotiku radi egzotike, već ljude, njihove priče, strahove, svakodnevicu i dostojanstvo. Putopisac, autor i producent iz Crne Gore obišao je 159 međunarodno priznatih država te još 19 nepriznatih teritorija, često putujući onamo gdje rijetko tko ide i gdje kamera nije uvijek dobrodošla. Njegova putovanja vode kroz ratne zone, izolirane zajednice, zaboravljene krajeve i politički osjetljiva područja, gdje granice nisu samo crte na karti, nego stvarnost koja određuje živote ljudi.