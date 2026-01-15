Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 235
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Putopisac Edin Krnić:

'Družio sam se s bivšim kanibalima, Sjeverna Koreja srušila je sve moje predrasude'

Autor
Hassan Haidar Diab
15.01.2026.
u 22:15

Susreta koje neću zaboraviti bilo je bezbroj, ali jedan mi se urezao u pamćenje. U Papui Novoj Gvineji upoznao sam Antoniusa iz plemena Dani, koje je donedavno bilo poznato po kanibalizmu. Taj susret bio je podsjetnik koliko su naše predodžbe 'drugima' često pogrešne

U svijetu u kojem se putovanja često svode na razglednice, Instagram kadrove i brze dojmove, Edin Krnić putuje drukčije. On ne skuplja kilometre, nego sudbine. Ne traži egzotiku radi egzotike, već ljude, njihove priče, strahove, svakodnevicu i dostojanstvo. Putopisac, autor i producent iz Crne Gore obišao je 159 međunarodno priznatih država te još 19 nepriznatih teritorija, često putujući onamo gdje rijetko tko ide i gdje kamera nije uvijek dobrodošla. Njegova putovanja vode kroz ratne zone, izolirane zajednice, zaboravljene krajeve i politički osjetljiva područja, gdje granice nisu samo crte na karti, nego stvarnost koja određuje živote ljudi.

Ključne riječi
intervju putopisac putopisi

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!