Spursi prekinuli niz od pet poraza, Lakersi opet izgubili

San Antonio je prekinuo niz od pet poraza protiv Minnesote i pobijedio unatoč rekordnih 55 poena Anthonyja Edwardsa iz Timberwolvesa.Spursi su na poluvremenu vodili s 25 poena prednost, no Edwardsov šut 3:28 minuta prije kraja doveo je Wolvese u vodstvo od 110-108. Ekipe su zatim još tri puta izmjenjivale vodstvo i još dva puta bile izjednačene prije nego što je Wembanyama pogodio slobodno bacanje i uhvatio odbijenu loptu za pobjedu San Antonija. Jamal Murray postigao je sedam od svojih 42 koševa u zadnjih 130 sekundi dvoboja u kojem je Denver pobijedio gostujući Washington.

Tim Hardaway Jr. postigao je 30 poena,Peyton Watson dodao je 21, a Aaron Gordon gotovo je zabilježio triple-double s 11 asistencija, 10 skokova i osam koševa za Denver, dolk su Nuggetsi su pobijedili četiri utakmice zaredom i šest od posljednjih sedam.

Kyshawn George postigao je 29 koševa, a Alex Sarr i Khris Middleton završili su sa po 16 poena za Washington, koji je izgubio šest utakmica zaredom.

Dallas Mavericksi su s 138-120 svladali Utah Jazz, a Klay Thompson je postigao 23 poena u samo 20 minuta i premašio 17 000 koševa u svojoj NBA karijeri. Cade Cunningham, Duncan Robinson i Javonte Green postigli su po 16 koševa, a domaći Detroit je razbio oslabljenu Indianu.Devin Booker vratio se nakon jednodnevne pauze i postigao 27 poena za Phoenix, koji je pobijedio u gostima New York.Karl-Anthony Towns (23 poena, 11 skokova) ostvario je double-double učinak, dok je Miles McBride također postigao 23 koša za oslabljene Knickse, koji su izgubili osam od 10 utakmica. Vodeći strijelac Jalen Brunson propustio je drugu utakmicu zaredom zbog uganuća desnog gležnja, dok je Josh Hart propustio utakmicu zbog bolova u desnom gležnju.

Jaylen Brown vratio se u svoj rodni grad i postigao 41 poen te pomogao gostujućem Bostonu da pobijedi Atlantu 132-108.Celticsi su pobijedili u dvije uzastopne utakmice i 11 od posljednjih 15. Hawksi su izgubili tri utakmice zaredom. Brown, čiji je dres s brojem 0 iz obližnje srednje škole Wheeler u Marietti umirovljen u petak navečer, postigao je 18 koševa samo u prvoj četvrtini.

De'Anthony Melton ušao je s klupe i postigao 24 poena, što je najviše u sezoni, Draymond Green dodao je 20, a Golden State se u odsutnosti Jimmyja Butlera III pobjedili Charlotte u San Franciscu (136-116).Rezerve Brandin Podziemski (16), Buddy Hield (14) i Al Horford (11) također su postigli dvoznamenkasti broj koševa za Warriorse, zajedno sa starterima Stephenom Curryjem (14), Mosesom Moodyjem (12) i Willom Richardom (11).

Shaedon Sharpe postigao je 25 koševa i pomogao domaćinima Portlandu da lako pobijede Los Angeles Lakerse (132-116).Jerami Grant dodao je 22 koša, a njegov kolega rezerva Caleb Love imao je 22 koša i sedam asistencija za Trail Blazerse, koji su pobijedili sedmi put u posljednjih devet utakmica. Marcus Smart postigao je 25 koševa za Lakerse, koji su igrali bez vodećeg strijelca NBA lige Luke Dončića (lijeva prepona). Drew Timme dodao je rekordnih 21 koš s klupe, a LeBron James 20 koševa, devet skokova i osam asistencija. Lakersi su izgubili deveti put u posljednjih 14 utakmica.