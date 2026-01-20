Naši Portali
BIO JE UGLEDNI ODVJETNIK

Mlada Hrvatica u očaju je zvala policiju i vikala: 'Puca na mog tatu, dolazite!' Nažalost, to se i dogodilo

VL
Autor
Vecernji.hr
20.01.2026.
u 19:52

Uskoro će proći točno 11 godina od tragične smrti i hladnokrvnog ubojstva uglednog odvjetnika Vlatka Vidakovića, a koji je u RTL-ovoj nekadašnjoj seriji "Sudnica" utjelovio suca Gajskog.

Uskoro će biti godišnjica smrti, odnosno 11 godina otkako je hladnokrvno ubijen poznati hrvatski odvjetnik Vlatko Vidaković. Naime, mnogi se i danas sjećaju popularne emisije i showa s RTL-a "Sudnica", a koja se nedavno ponovno prikazivala na RTL2 programu. Ova je serija više puta vraćana na male ekrane zbog svoje prepoznatljivosti i popularnosti među publikom. Pokojni sudac iz ovog showa u stvarnom je životu bio odvjetnik, a u "seriji" je utjelovio suca Gajskog. Krajem ožujka 2015. godine medijima je odjeknula vijest o Vidakovićevoj smrti. Odvjetnik je ubijen u svom uredu u Osijeku, a u trenutku napada ondje se slučajno nalazila i njegova kći. Neslužbeno je tada otkriveno da je ubojica u Vidakovića ispalio tri hica, od kojih jedan u glavu.

Ubojstvo je počinio njegov bivši klijent Viktor Tolj, koji je nakon zločina presudio i sebi. - Vlatko je bio izuzetno sposoban i učinkovit odvjetnik, čovjek koji nikada nije rekao ružnu riječ o drugima, nikoga povrijedio niti zavidio. To su vrline velikih ljudi. Ironično, stradao je od ruke osobe koju je nekad uspješno zastupao - izjavio je Dubravko Marjanović, tadašnji čelnik Odvjetničkog zbora Osijek, tijekom sprovoda koji je bio izuzetno posjećen. Prema neslužbenim informacijama, Večernji list saznao je kako je Viktor Tolj bio Vidakovićev klijent osam godina prije tragičnog događaja. Tolj je tada upao u ured odvjetnika Vjenceslava Arambašića i zatočio njega i umirovljenog suca koji je ondje pio kavu. Tražio je novac - navodno 18.000 kuna - od Vjenceslavova oca Radoslava. Kći Vlatka Vidakovića bila je svjedok tragedije. Prema riječima djelatnice obližnje optike, djevojka je u panici utrčala u njihov lokal tražeći pomoć. - Dajte da nazovem hitnu i policiju, puca na mog tatu! - viknula je, vidno uznemirena i pogubljena. Policija ju je ispitivala preko telefona, no ona je samo uspjela reći: "Pobjegla sam, dolazite odmah!" - prisjetile su se tada Suzana Grgošević i Svjetlana Martinov, tadašnje djelatnice optike koja se nalazila odmah uz odvjetnički ured.

Kako su ispričale, s odvjetnikovom kćeri pobjegle su iz zgrade i zaključale optiku u strahu da ih napadač ne prati. - Prvi pucanj nismo ni čule zbog uključenog radija. Dok smo bile s djevojkom, čuli su se još jedan ili dva hica. Rekla nam je da je napadač klijent - kazale su nam tada. Vlatko Vidaković bio je ugledan pravnik, koji je na početku karijere radio kao sudac Općinskog suda u Osijeku. S tek 26 godina postao je predsjednik Kaznenog odjela tog suda. Kasnije se odlučio za privatnu praksu i otvorio odvjetnički ured u središtu Osijeka.

Podsjetimo, emisija "Sudnica", jedna od najprepoznatljivijih emisija s domaće televizije, a nedavno se ponovno prikazivala repriza na RTL-u. Ovaj pravni reality show, koji na zanimljiv i pristupačan način rekonstruira sudske procese, oduševljava gledatelje autentičnošću i dramatičnim raspletima. Glavni lik, sudac Gajski, postao je simbol ove emisije, a njegove pravne odluke i britke replike često su bile predmet razgovora. Premda je od njezina prvog prikazivanja prošlo mnogo godina, "Sudnica" i dalje privlači nove generacije gledatelja. Njezino ponovno emitiranje svjedoči o popularnosti koja ne jenjava i nostalgiji za klasičnim televizijskim formatima.

