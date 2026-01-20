Igrala je za Hrvatsku, a onda poručila da je mafija želi uništiti i otišla u Ukrajinu. Sada je šokirala svijet

Ukrajinska teniserka Oleksandra Olijnikova privukla je veliku pozornost javnosti na Australian Openu, iako je turnir završila već u prvom kolu. Nakon poraza od Amerikanke Madison Keys (7:6, 6:1), Olijnikova je u središte interesa dospjela zbog snažne političke poruke koju je poslala svijetu.

Na konferenciji za medije pojavila se u majici s jasnim natpisom: "Treba mi vaša pomoć da zaštitimo ukrajinsku djecu i žene, ali o tome ovdje ne smijem govoriti". Poruka je protumačena kao odgovor na pokušaje organizatora Australian Opena da ograniče političke izjave tenisačica i tenisača tijekom turnira.

Olijnikova je potom otvoreno govorila o ratnim zbivanjima u Ukrajini i osobnom iskustvu iz Kijeva, koji je napustila neposredno prije puta u Australiju.

"Posljednje noći prije odlaska dogodilo se nekoliko snažnih napada. Eksplozija je bila vrlo blizu mog doma, a dron je pogodio kuću preko puta. Stan se tresao od detonacija", ispričala je.

Naglasila je kako smatra da svaku priliku treba iskoristiti kako bi se govorilo o ratu u Ukrajini.

"Ovaj rat traje predugo i imam osjećaj da ljudi s vremenom gube pažnju. Trenutačno u Ukrajini nemamo struje, vode ni grijanja. U mom stanu nema ničega od toga. To je naša realnost i zato je važno stalno podsjećati svijet", rekla je.

Posebno emotivno govorila je o ocu, koji se nalazi na bojištu. Upravo je njegov odlazak na front, kako kaže, bio snažan motiv za njezin uspon na WTA ljestvici. Prije osam mjeseci bila je 274. igračica svijeta, a potom je osvojila tri WTA 125 turnira i probila se među 100 najboljih.

"Otac mi je najveća podrška od djetinjstva i sanjao je da me vidi na terenu poput Rod Laver Arene. Ovaj put nije mogao biti uz mene, ali je meč pratio iz Ukrajine. Rekao mi je da je bilo nevjerojatno. U ovakvim okolnostima, to mi znači više od svega", istaknula je Olijnikova.

Oleksandra Olijnikova ima 25 godina i plasman u glavni ždrijeb Australian Opena najveći joj je uspjeh u karijeri. Trenutačno je 92. igračica svijeta, a zanimljivo je da je u ranim fazama karijere nastupala pod hrvatskom zastavom. Kao desetogodišnjakinja preselila se u Hrvatsku, gdje je živjela i trenirala u Zagrebu, nakon što je njezin otac zbog političkih stavova morao napustiti Ukrajinu.

Iako je igrala domaće ITF turnire i bila jedna od najperspektivnijih juniorki, često je otvoreno kritizirala Hrvatski teniski savez i isticala kako nije imala sustavnu financijsku i logističku potporu što je s vremenom dovelo do prekida suradnje. Od 2022. godine ponovno nastupa za Ukrajinu, pod čijom je zastavom ostvarila najveće uspjehe u karijeri.

– Morate znati što je hrvatska teniska zajednica. Izgleda kao klasična talijanska mafija. U principu imate dvije opcije: biti dio mafije ili platiti mafiji. Što znači biti dijelom mafije u hrvatskom tenisu? Lani sam osvojila Futures u Grčkoj i završila godinu na 711. mjestu. No nagrada za najbolju juniorku 2018., koju prati i lijepa financijska pomoć, pripala je djevojci koja je imala nekoliko pobjeda na razini Tennis Europe. Ona je dobra djevojka i talentirana igračica, ali budimo ozbiljni: za sve starije od 15 godina Tennis Europe zadnje je mjesto na kojemu se možete dokazivati. Zaboravila sam dodati da je djevojka iz Čakovca, a iz Čakovca je i nova predsjednica Hrvatskog teniskog saveza, kao i jedan član Izvršnog odbora koji ima isto prezime kao ta djevojka - govorila je 2019. godine, a zatim je dodala:

– Ne treba mi potpora Hrvatskog teniskog saveza, no ne mogu se razvijati ako netko pokušava uništiti moju karijeru. Igrat ću za bilo koju državu na svijetu čiji me službenici neće uništavati. Jako sam tužna zbog toga što volim Hrvatsku, no jednostavno nemam izbora. Otvorena sam za sve ponude, igrat ću za bilo koga.

Iz HTS-a su odbacili otpužbe i naveli da su joj pomagali koliko su moli.

– Javnost bi trebala znati da je za ITF turnir u Zagrebu ultimativno tražila pozivnicu uz prijetnju da neće igrati za reprezentaciju ako je ne dobije iako je znala da je nekoliko igračica ispred nje – poručili su tada.