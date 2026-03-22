Radotić opravdao povjerenje: Ostvario je pothvat koji se čekao još od Bjelice

Tomislav Radotić bez ikakve je sumnje odlično odradio posao prvotne stabilizacije NK Osijeka na početku svog trenerskog mandata u klubu pokraj Drave. U situaciji koja je prethodno zaista izgledala bezizlazno, 44-godišnji strateg povukao je prave poteze i donio sedam od devet mogućih bodova u prve tri utakmice na klupi bijelo-plavih. Ne samo to, Osijek je u prva tri dvoboja Radotićeva mandata prvi put nanizao tri utakmice bez primljenog pogotka.

Prvi je put to Osječanima uspjelo još od 2022. godine i mandata Nenada Bjelice. Istina, protivnici nisu bili oni iz najvišeg ešalona HNL-a (pobjede protiv Vukovara i Istre te remi protiv Gorice), no kada se sjetimo kako je Osijek izgledao prije Radotića, ovakve su igre bitan napredak.

Bili smo prisutni na prvoj Radotićevoj konferenciji za medije u službi glavnog trenera Osijeka, kada je naslijedio Željka Sopića, i odmah smo imali dobar osjećaj. Radotić je na svojem predstavljanju bio izravan, precizan te je odao dojam čovjeka koji točno zna što radi. Bilo je tu puno zanimljivih trenutaka, od direktnosti da je Marko Malenica za njega broj jedan na vratarskoj poziciji, pa sve do tvrdnje da igrači Osijeka u tom trenutku ne znaju za koga igraju, da nisu svjesni zajednice, grada i cijelog okruženja. U svijetu ispunjenom opreznim floskulama, takve izjave imaju težinu. Međutim, najviše nas se dojmilo kada je Radotić, na pitanje o stilu igre i taktici, izjavio:

– Moje su ideje manje bitne. Nisam se došao prezentirati kao trener, nije situacija za to. Trebamo se homogenizirati i fokusirati da radimo jednostavne stvari najbolje što možemo.

Tu je Radotić pokazao situacijsku inteligenciju koju mnogi treneri nisu bili u stanju pokazati. Velik broj trenera u kontekstu taktike i stila igre ima ogroman ego, preferiraju određene taktičke manevre i nikada od njih ne odstupaju. Međutim, ono što često ne shvaćaju jest činjenica da se to mora prilagođavati ovisno o situaciji. Radotić ima istančani trenerski stil i ideje, ali je vrlo dobro svjestan kada je vrijeme primijeniti ih, a kada za "povući ručnu" i biti jednostavan. Prepoznao je da su igrači u zahtjevnom psihološkom trenutku i da je primarni cilj, kako je i sam rekao, samo opustiti igrače i početi igrati nogomet. Treba razumjeti kada nogomet treba biti "znanstvena fantastika", a kada samo igra, pa čak i na profesionalnoj razini. Koliko god ovaj sport općenito gledano bio dobro plaćen, profesionalni nogomet ne igraju roboti, već ljudska bića. Jasno, ne igra Osijek pod Radotićem bez ikakvih taktičkih mehanizama, no oni su u ovom trenutku posloženi na prilično pitkim principima koji nisu zamršeni.

Osijek je, naravno, i dalje daleko od pozicije na kojoj treba biti, deveti na ligaškoj ljestvici s 24 boda. Međutim, prije Radotićeva dolaska bijelo-plavi bili su posljednji s tri boda zaostatka za Vukovarom, a sada imaju četiri boda više od Vukovaraca. Promjena je u kratkom roku vidljiva ne samo na rezultatima, već i u pristupu igrača, posebice Kolumbijca Davida Matea Mejije koji se iz "grijača klupe" preko noći pretvorio u glavnog igrača momčadi. Sve je ovo plod Radotićeve spremnosti. Bio je pomoćnik zadnjoj trojici trenera Osijeka te je tiho gradio pripremu ako se nekada nađe u situaciji da je on šef struke.

Danas protiv Slavena Belupa

– Svjestan sam situacije u kojoj sam odlučio preuzeti klupu, ali isto tako stvarno ne mogu reći da sam osjetio strah. Kada govorim da trebamo biti pozitivni, to je zaista moj način razmišljanja i pokušao sam objasniti i dečkima da u životu postoji puno važnijih stvari od sporta odnosno nogometa. Sve ove godine pripremao sam se za taj trenutak. Bi li bilo bolje da je došao u nekim drugim okolnostima? Mislim da svi dočekamo svoj trenutak upravo onda kada se on treba dogoditi. Za sada sve ide pozitivno. Zaista sam ohrabren reakcijom igrača, javnosti i svog stožera. Osjećam se dobro, pun sam elana, pozitivne energije i mislim da se i igrači u ovom trenutku tako osjećaju – rekao je Radotić, inače rođeni Osječanin.

Ovo je tek svojevrsni 'medeni mjesec' Radotićeve trenerske karijere na prvoligaškoj razini (to mu je prvi prvoligaški angažman glavnog trenera u karijeri), no kako god se situacija dalje razvijala, već je sada pokazao da razumije ovaj posao na dubljoj razini te da ima ozbiljne kompetencije. Tek su mu 44 godine i daleko je od vrhunca trenerske karijere.

A Radotića i njegov Osijek danas čeka nova prilika za produženje pozitivnog niza, od 15 sati igraju u gostima protiv Slavena Belupa, kluba koji ove sezone još nisu uspjeli pobijediti. No, Radotićev Osijek više ni od koga ne mora strahovati.