Naša pjevačica razvela se od supruga kojeg poznaje od 14. godine: 'Bolje dobar razvod nego loš brak'

Pjevačica Paola Valić Bekić potvrdila je da je njezinom braku s Hrvojem Bekićem, kojeg poznaje od 14. godine, došao kraj. Nakon 12 godina zajedničkog života i sina Benjamina, par se razveo prije tri godine zbog razilaženja životnih puteva. - Naši su se životni putevi razišli. Nismo imali zajedničke ciljeve i interese. Shvatila sam da je bolje zbog svih da se raziđemo. Svaki razvod je težak. Puno je bolji dobar razvod nego loš brak kojeg gledaju djeca - izjavila je Paola, naglasivši da danas imaju korektan odnos zbog sina. Upravo je preseljenje u Norvešku, kamo je otišla na njegov nagovor, presudilo njihovoj vezi. Početak u Oslu bio je iznimno težak, našla se bez posla, prijatelja i s jezičnom barijerom. Kako bi zaradila za život, kći poznate HRT-ove urednice Jasne Burić prihvatila je poslove čišćenja. - Čistila sam stanove, gradilišta, čak i WC-e. To je bio dobar trening za ego. Razmišljala sam kako se dogodilo da ja, koja sam jučer pjevala na bini, sad tu čistim. Suze nisu padale prema dolje, one su padale po tim pločicama - slikovito je opisala u nedavnom intervjuu za Hype TV.

To iskustvo ju je ojačalo i danas, šest godina kasnije, radi kao menadžerica u modnoj industriji, vodi vlastiti obrt i vraća se glazbi pod imenom Paola V s pjesmom "Trauma". Unatoč tome što radi i po 16 sati dnevno, pronašla je mir kojem je težila cijeli život. - U miru sam sa sobom. To je najljepši moment u životu - zaključila je Valić Bekić.

Podsjetimo, Paola je svoju karijeru započela je početkom 2000-ih albumom Najbolja, a publika je pamti po singlovima poput “Sad ja sam ta”, kao i suradnji s grupom PlayOne na pjesmi “I Like U” te singlu „Papaya“. Već tada njezin rad prelazi lokalne okvire, a turneje u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Australiji označile su početak međunarodnog puta koji sada dobiva novo, zrelije i jasno usmjereno poglavlje.

Danas živi i stvara u Oslu, gdje razvija autorski projekt usmjeren prema globalnoj publici. Sve pjesme potpisuje sama, u suradnji s mladim autorom Tonijem Grbešićem, a njezin novi glazbeni izričaj donosi moderan, emotivan zvuk na engleskom jeziku. Osim glazbe, Paola V posljednjih godinu dana u Oslu gradi i projekt Velvet Voice, kroz koji organizira inovativne glazbene kvizove i projekte koji spajaju edukaciju i umjetnost, u suradnji s DJ-em Dariom Mexom. Time je uspjela izgraditi autentičnu zajednicu i umjetnički identitet u međunarodnom okruženju.

“Odabrala sam ime Paola V jer predstavlja spoj mog identiteta i brenda Velvet Voice. To je ono što danas jesam – autentična, snažna i iskrena u svom izrazu. Ovo je moj novi početak” dodaje umjetnica.