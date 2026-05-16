VIDEO Hajduk rano poveo protiv Lokomotive: Pogledajte majstorski pogodak napadača bijelih

Split: Hajduk i Varaždin sastali se u 33. kolu SuperSport HNL-a
Večernji.hr
16.05.2026.
u 18:39

Igrala se četvrta minuta utakmice kada je Iker Almena pimio loptu u kaznenom prostoru Lokomotive nakon greške domaće obrane

U predposljednjem kolu domaćeg nogometnog prvenstva, Hajduk gostuje kod Lokomotive na Maksimiru. Ova utakmica nema previše rezultatskog značaja budući da su bijeli sigurni drugi, dok Lokosi ne mogu ni ispasti niti mogu do mjesta koje vodi u Europu. Ipak, naravno da obje momčadi prvenstvo žele završiti u što boljem raspoloženju, a u tome su zasad uspješniji gosti iz Splita.

Igrala se četvrta minuta utakmice kada je Iker Almena pimio loptu u kaznenom prostoru Lokomotive nakon greške domaće obrane. Krenuo je prema njemu vratar Luka Savatović, ali španjolski ofenzivac to je primijetio i majstorski ga prebacio za 0:1. Taj pogodak pogledajte OVDJE.

Nakon pogotka Hajduka, inicijativu je na terenu preuzela Lokomotiva. Domaća momčad je do izjednačenja došla u 17. minuti preko Jakova-Antona Vasilja kojeg je uposlio Ibrahim Sabra.
HNL Iker Almena NK Lokomotiva Hajduk

