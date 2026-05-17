Koliko je poznato, Hrvatska vojska jedna je od rijetkih u svijetu koja ne smije biti u bilo kakvom kontaktu s ukrajinskom vojskom, pa tako ni s njihovim ratnim iskustvima. U trenucima kada se doslovno sve zemlje natječu koja će više saznati od Ukrajinaca kako se vodi moderni rat, HV ostaje prikraćen za sva saznanja o novim tehnikama i tehnologijama ratovanja.



Razlog tomu je naš vrhovni zapovjednik Zoran Milanović, koji već četiri i pol godine čeka da Rusija napokon pobijedi Ukrajinu, jer smatra da su Rusi nepobjedivi, pa brani svaki kontakt HV-a s Ukrajincima plašeći se da bi to "nepobjedivoj" Rusiji bio razlog da se okomi na Hrvatsku. Taj je njegov stav, naravno, mnogim Hrvatima neprihvatljiv već i stoga što se Ukrajincima događa ono što se Hrvatima događalo 1990-ih, no Zoki igra na strah javnosti od rata i zato je isključio Ukrajince. Milanović ih i dalje uporno sotonizira i tu je u sukobu sa zdravim razumom, jer si nijedna zemlja više ne može dozvoliti ignorirati ratna iskustva i saznanja koja su stekli Ukrajinci.