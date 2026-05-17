Koliko je poznato, Hrvatska vojska jedna je od rijetkih u svijetu koja ne smije biti u bilo kakvom kontaktu s ukrajinskom vojskom, pa tako ni s njihovim ratnim iskustvima. U trenucima kada se doslovno sve zemlje natječu koja će više saznati od Ukrajinaca kako se vodi moderni rat, HV ostaje prikraćen za sva saznanja o novim tehnikama i tehnologijama ratovanja.
Razlog tomu je naš vrhovni zapovjednik Zoran Milanović, koji već četiri i pol godine čeka da Rusija napokon pobijedi Ukrajinu, jer smatra da su Rusi nepobjedivi, pa brani svaki kontakt HV-a s Ukrajincima plašeći se da bi to "nepobjedivoj" Rusiji bio razlog da se okomi na Hrvatsku. Taj je njegov stav, naravno, mnogim Hrvatima neprihvatljiv već i stoga što se Ukrajincima događa ono što se Hrvatima događalo 1990-ih, no Zoki igra na strah javnosti od rata i zato je isključio Ukrajince. Milanović ih i dalje uporno sotonizira i tu je u sukobu sa zdravim razumom, jer si nijedna zemlja više ne može dozvoliti ignorirati ratna iskustva i saznanja koja su stekli Ukrajinci.
Na NATO vježbi Ukrajinci su šokirali i razbili dronovima Šveđane. Hrvata nije bilo, jer 'vrhovnik' Milanović i dalje zabranjuje HV-u kontakte s Ukrajincima...
Komentara 33
Bravo, Gospodine vrhovniče Milanoviću, žaba je kuhana, mislim na medije. Amerika je na pragu uspjeha da oslabi druge uz pomoć poltrona. Amerika povlači svoje vojnike s europskog bojišta točno u trenutku kad napetosti rastu do usijanja. Cijela Europska unija se gura u rat protiv Rusa, a Amerikanci se izvlače da gledaju sa strane. Čak je i Putin rekao da je kraj blizu. Upozorenje je jasno.
Prijavi se za predsjednika na izbore pa ćeš vidjeti tko je tele.
To je razlog zašto Hrvati biraju Milanovića. I da im posrednici stranih sila ne kroje sudbinu.