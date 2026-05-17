Ovo je čovjek u bijegu nakon ubojstva
Policija: Opasan je i vjerojatno naoružan
FOTO Mjesto stravičnog zločina u Drnišu: Specijalci opkolili ulicu, dignut je i helikopter
Nižu se detalji zločina koji je potresao Drniš: Muškarac ubio mladog dostavljača?
UTRKA PREKINUTA

VIDEO Stravična nesreća na utrci Moto GP-a: Sudjelovala četvorica vozača, Marquez nastradao u strašnom sudaru

Karlo Koret
17.05.2026.
u 14:40

Do nesreće je došlo kada je Marquez u prvom krugu pokušao preuzeti vodstvo od Pedra Acoste u samom kraju prvog kruga. Na ciljnoj ravnini, Acostin motocikl je zakazao

Danas, u nedjelju 17. svibnja, na rasporedu je utrka svjetskog prvenstva Moto GP-a u Kataloniji. Utrku je trebao obilježiti lov Marca Marqueza na drugu uzastopnu pobjedu na domaćem terenu, umjesto toga obilježena je stravičnom nesrećom u kojoj je sudjelovalo više vozača.

Do nesreće je došlo kada je Alex Marquez u prvom krugu pokušao preuzeti vodstvo od Pedra Acoste u samom kraju prvog kruga. Na ciljnoj ravnini, Acostin motocikl je zakazao. Pokušao je upozoriti Marqueza, no Španjolac je bio preblizu te se zabio u zadnji dio njegovog vozila. 

Marquez se potom zabio u zaštitni zid i kotrljao se po šljunku, a motor mu se raspao. Šrapneli nastali od udarca pogodili su motocikl Di Giannantonija koji je potom pao, a čini se da su dijelo pogodili i Fernandeza. Zasad se zna samo da je Marquez pri svijesti nakon stravičnog udarca i da Di Gianntonio ima ozljedu ruke.

Utrka je prekinuta, a nastavljena je oko pola sata nakon nesreće, u tijeku je krug za zagrijavanje. Najnovije infoirmacije kažu kako je Alex Marquez hitno prebačen u bolnicu.
Ključne riječi
nesreća Moto GP Marc Marquez

