VIDEO Stravična nesreća na utrci Moto GP-a: Sudjelovala četvorica vozača, Marquez nastradao u strašnom sudaru

Danas, u nedjelju 17. svibnja, na rasporedu je utrka svjetskog prvenstva Moto GP-a u Kataloniji. Utrku je trebao obilježiti lov Marca Marqueza na drugu uzastopnu pobjedu na domaćem terenu, umjesto toga obilježena je stravičnom nesrećom u kojoj je sudjelovalo više vozača.

Do nesreće je došlo kada je Alex Marquez u prvom krugu pokušao preuzeti vodstvo od Pedra Acoste u samom kraju prvog kruga. Na ciljnoj ravnini, Acostin motocikl je zakazao. Pokušao je upozoriti Marqueza, no Španjolac je bio preblizu te se zabio u zadnji dio njegovog vozila.

Marquez se potom zabio u zaštitni zid i kotrljao se po šljunku, a motor mu se raspao. Šrapneli nastali od udarca pogodili su motocikl Di Giannantonija koji je potom pao, a čini se da su dijelo pogodili i Fernandeza. Zasad se zna samo da je Marquez pri svijesti nakon stravičnog udarca i da Di Gianntonio ima ozljedu ruke.

Utrka je prekinuta, a nastavljena je oko pola sata nakon nesreće, u tijeku je krug za zagrijavanje. Najnovije infoirmacije kažu kako je Alex Marquez hitno prebačen u bolnicu.