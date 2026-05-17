Isplivali stvarni rezultati Lelekica u polufinalu Eurovizije! Znamo koje su mjesto doista osvojile

Duško Ćurlić, dugogodišnji HRT-ov voditelj i komentator Eurovizije, koji već godinama gledatelje vodi kroz napete finalne i polufinalne večeri ovog velikog glazbenog natjecanja, tijekom jučerašnjeg prijenosa je najavio kako bi uskoro trebali biti objavljeni i detaljni rezultati prvog polufinala. Riječ je o rezultatima koji otkrivaju stvarni poredak natjecatelja, odnosno koliko je glasova osvojio svaki izvođač u polufinalnoj večeri. Posebno je zanimljivo vidjeti kako je prošla naša grupa Lelek, koja je svojim nastupom privukla veliku pozornost publike i izazvala brojne reakcije. Nakon iščekivanja, napokon je objavljeno koliko su glasova osvojile i na kojem su se mjestu našle u prvom polufinalu.

Grupa LELEK je u finale prošla kao šesta s osvojenih 175 bodova, dok je srpska Lavina u finale prošla kao peta s osvojenih 187 bodova. Crnogorska predstavnica Tamara Živković je ostvarila 13. mjesto u polufinalu s osvojenim 71 bodom. Zanimljivo, da su se gledali samo glasovi publike, Tamara bi prošla kao desetoplasirana. Time je publika dobila jasniji uvid u to kako je njihov nastup prošao kod gledatelja te koliko su snažnu podršku imale na putu prema finalu Eurovizije.

