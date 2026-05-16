HNL

Osijek upisao novi poraz: Gorica je sve završila u prvih 12 minuta

Gorica i Osijek sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Hina
16.05.2026.
u 18:03

Rasterećeni i očito opušteni Osijek je doputovao u Veliku Goricu i već nakon 12 minuta je gubio 0-2

U susretu pretposljednjeg, 35. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Gorica je na svom travnjaku pobijedila Osijek sa 2-0.

Za Osijek se sve najvažnije odvijalo u petak na Gradskom vrtu gdje je Varaždin pobijedio Vukovar 1991 i time Vukovarce gurnuo u niži ran natjecanja.

Rasterećeni i očito opušteni Osijek je doputovao u Veliku Goricu i već nakon 12 minuta je gubio 0-2.

Domaćin je poveo u petoj minuti. Žan Trontelj je ubacio iz kornera, a Bruno Bogojević glavom pogodio za 1-0. Već u 12. minuti je bilo 2-0. Ponovo je Trontelj uputio loptu prema suparničkom kaznenom prostoru, Luka Jelinić je promašio loptu koja je došla do Ante Ercega, a iskusni napadač je znalački zabio za 2-0.

Gosti su u 43. minuti uspjeli zatresti mrežu, no pogodak Jelinića je poništen zbog zaleđa. U nastavku susreta bilo je nekoliko prilika na obje strane, ali ne i golova. Najbliže golu bili su gosti u 74. minuti, kada je Jovičić pucao iz blizine, ali sjajno je reagirao Matijaš.

Gorica je ostala na osmom mjestu sa 41 bodom, dok je Osijek stepenicu niže sa 32 boda. Vukovar 1991 na posljednjem mjestu ima 28 bodova. Dinamo na vrhu ima nedostižna 82 boda.

Od 18.15 sati na maksimirskom stadionu sastaju se Lokomotiva i Hajduk, a kolo će u nedjelju zaključiti Slaven Belupo - Dinamo, te Istra 1961 - Rijeka.
