Sanchez održao govor koji zvuči kao oproštajni, pročitajte što je rekao na čudnoj presici

Španjolski trener Victor Sanchez uoči utakmice i reginalnog derbija s Istrom 1961 više je govorio o cijeloj sezoni i svojoj budućnosti nego o samom susretu, ostavivši dojam da bi uskoro mogao napustiti klupu Rijeku.

- Volio bih da danas možemo pričati u puno boljem raspoloženju, ali to nije moguće nakon poraza u finalu. Svi smo imali veliku motivaciju i vjeru da možemo osvojiti trofej. Ipak, da biste imali priliku osvojiti trofej, morate igrati finale. Ponosan sam na igrače jer su tijekom cijele sezone pokazivali karakter i borbeni duh. Bez njihova rada i žrtve Rijeka ne bi bila u situaciji da se bori za trofeje i Europu, rekao je Sanchez, naglasivši kako je Dinamo zasluženo osvojio Kup, ali je pritom više puta istaknuo razliku u kvaliteti i širini kadra.

- Predsjedniku sam rekao prvog dana da sa mnom nikada neće imati problem. Ako smatra da postoji bolja opcija za klub, prihvatit ću to bez problema. Najvažnije mi je da se pošteno vrednuje naš rad jer smo u vrlo teškim okolnostima ispunili sve ciljeve. Znao sam dugo što se događa oko kluba i moje situacije, ali sam cijelo vrijeme radio profesionalno i s najboljim mogućim stavom - poručio je Sanchez pa dodao kako će u preostale dvije utakmice do kraja sigurno dati priliku rezervama.

- Ostvarili smo cilj i sada moramo biti pametni. Nećemo riskirati zdravlje igrača koji idu na Svjetsko prvenstvo jer je to najveće natjecanje u nogometu. Imamo igrače kojima završavaju ugovori od kojih neki danas potpisuju nove, a nisu u Rijeci, igrače koji su iscrpljeni i igrače koji nisu spremni za dodatni rizik. Nedostajali su nam Fruk i Vignato u završnici sezone i to se osjetilo.

Na pitanje je li ovo bio oproštajni govor, Sanchez je ipak ostavio otvorena vrata mogućem ostanku.

- Ovo nije oproštaj, nego rekapitulacija sezone. Htio sam i ranije razgovarati s predsjednikom, ali nismo uspjeli pronaći vrijeme. Razgovarat ćemo idući tjedan i zajedno odlučiti što je najbolje za Rijeku - zaključio je Sanchez.