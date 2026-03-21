ZA POVIJEST

Nevjerojatan uspjeh napadača Dinama: U povijesti HNL-a ovo je uspio samo on

Zagreb: Lokomotiva i Dinamo sastali se u 27. kolu SuperSport HNL-a
Slavko Midzor/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
21.03.2026.
u 19:39

Dinamo se ovom pobjedom vratio na deset bodova prednosti pred drugoplasiranim Hajdukom koji je ranije danas pobijedio Vukovar na gostovanju sa 6:0

Nogometaši Dinama s 5:0 pobijedili su Lokomotivu na Maksimiru u utakmici u kojoj su službeno bili gostujuća momčad. Tri je pogotka postigao prvi topnik prvenstva Dion Drena Beljo (3., 29. i 75. minuta) te je tako stigao do brojke od 20 golova u HNL-u. Dva je dodao Luka Stojković (39. i 69. minuta). 

Dinamo je i u prošlom kolu upisao visoku pobjedu, tada su s 4:2 pobijedili Slaven Belupo, a Beljo je i u toj utakmici postigao tri pogotka. Tako je postao prvi igrač u 34 godine dugoj povijesti HNL-a koji je zabio hattrick u dva uzastopna kola i odigrao utakmicu za povijest lige.

Dinamo se ovom pobjedom vratio na deset bodova prednosti pred drugoplasiranim Hajdukom koji je ranije danas pobijedio Vukovar na gostovanju sa 6:0. Do kraja prvenstva ostalo je devet kola.

Sutra su na rasporedu utakmice Slaven Belupa i Osijeka te Gorice i Rijeke.
