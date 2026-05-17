Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 122
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
UŽIVO
Ovo je čovjek u bijegu nakon ubojstva
Policija: Opasan je i vjerojatno naoružan
FOTO Mjesto stravičnog zločina u Drnišu: Specijalci opkolili ulicu, dignut je i helikopter
Nižu se detalji zločina koji je potresao Drniš: Muškarac ubio mladog dostavljača?
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
IVICA TUCAK

'Beograd je grad u koji se uvijek rado vraćam, nikad si neću dopustiti jednu stvar prema Srbima'

Split: Sportska konferencija Split Sports Festival
Ivo Cagalj/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
17.05.2026.
u 20:05

Podsjetimo, najtrofejniji hrvatski vaterpolo izbornik u povijesti najavio je nedavno odlazak s klupe Barakuda gdje je osvojio: dva svjetska i jedno europsko zlato, dva olimpijska i po jedno svjetsko i europsko srebro, odnosno dvije svjetske i jednu europsku broncu, uz brojne druge naslove

Trofejni izbornik hrvatske vaterpolo reprezentacije, Ivica Tucak sudjelovao je kao jedan od gostiju Simposara u Istri. Tucak je u velikom intervjuu za srpski medij Sportal govorio o vaterpolu nekad i danas te velikom rivalstvu Hrvatske i Srbije, odnosu s bivšim srpskim izbornikom Dejanom Savićem...

- To sam rekao milijun puta - Beograd je grad u koji se uvijek rado vraćam i u kojem imam milijun svojih dragih i velikih prijatelja. Ondje se osjećam lijepo i osjećam se dobro. Svi ti moji prijatelji iz Beograda kad god mogu moji su gosti u Šibeniku, odemo malo brodom, pojedemo ribu i to je nešto što nam nitko ne može oduzeti. Svoju domovinu volim najviše na svijetu, ja sam Hrvat i ponosan sam na tu činjenicu, ali isto tako nikada u životu neću sebi dopustiti da mrzim nekoga zato što je Srbin. Nikada u životu. Za mene je prijatelj prijatelj, čovjek čovjek, a nacionalnost je nešto drugo - rekao je Tucak.

Podsjetimo, najtrofejniji hrvatski vaterpolo izbornik u povijesti najavio je nedavno odlazak s klupe Barakuda gdje je osvojio: dva svjetska i jedno europsko zlato, dva olimpijska i po jedno svjetsko i europsko srebro, odnosno dvije svjetske i jednu europsku broncu, uz brojne druge naslove. 

'Pakiraj se i dolazi u Madrid!' Predsjednik Reala za vrijeme El Clasica panično zvao jednog čovjeka
Ključne riječi
Srbija Hrvatska Vaterpolo Ivica Tucak

Komentara 5

Pogledaj Sve
Avatar horuk
horuk
21:19 17.05.2026.

Naivan kao i mi nekada prije srbske agresije.

Avatar rubinet
rubinet
20:19 17.05.2026.

Nikoga ne treba mrziti jer mržnja razara. Ali treba biti jako oprezan i razuman pri dijeljenju ljubavi.

SK
skupiduša
21:31 17.05.2026.

Bar da je takvih više i kod njih i kod nas.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!