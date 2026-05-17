'Beograd je grad u koji se uvijek rado vraćam, nikad si neću dopustiti jednu stvar prema Srbima'

Trofejni izbornik hrvatske vaterpolo reprezentacije, Ivica Tucak sudjelovao je kao jedan od gostiju Simposara u Istri. Tucak je u velikom intervjuu za srpski medij Sportal govorio o vaterpolu nekad i danas te velikom rivalstvu Hrvatske i Srbije, odnosu s bivšim srpskim izbornikom Dejanom Savićem...

- To sam rekao milijun puta - Beograd je grad u koji se uvijek rado vraćam i u kojem imam milijun svojih dragih i velikih prijatelja. Ondje se osjećam lijepo i osjećam se dobro. Svi ti moji prijatelji iz Beograda kad god mogu moji su gosti u Šibeniku, odemo malo brodom, pojedemo ribu i to je nešto što nam nitko ne može oduzeti. Svoju domovinu volim najviše na svijetu, ja sam Hrvat i ponosan sam na tu činjenicu, ali isto tako nikada u životu neću sebi dopustiti da mrzim nekoga zato što je Srbin. Nikada u životu. Za mene je prijatelj prijatelj, čovjek čovjek, a nacionalnost je nešto drugo - rekao je Tucak.

Podsjetimo, najtrofejniji hrvatski vaterpolo izbornik u povijesti najavio je nedavno odlazak s klupe Barakuda gdje je osvojio: dva svjetska i jedno europsko zlato, dva olimpijska i po jedno svjetsko i europsko srebro, odnosno dvije svjetske i jednu europsku broncu, uz brojne druge naslove.