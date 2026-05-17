Na tržištu novo lasersko oružje? 'Iron Beam' služi za obaranje dronova, a neke države već su ga kupile

Prošlog tjedna se na internetu moglo vidjeti nešto što je izgledalo kao kineski laserski sustav u zračnoj luci u Dubaiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. To su mobilne laserske jedinice i navodno mogu obarati dronove. U Emiratima se već nalazi izraelski laserski sustav nazvan Iron Beam, koji je Izrael, čini se, posudio Emiratima. Prema drugim izvještajima, UAE također pokušava kupiti i američko lasersko oružje. Uz to, UAE je sklopio sporazume s europskim i američkim tvrtkama o zajedničkom razvoju vlastitog laserskog naoružanja, javlja Deutsche Welle.

Krajem 2025. jedna prijevoznička tvrtka objavila je fotografije vojne opreme koju je prevozila i tako je slučajno otkrila kako je i Oman kupac kineskog laserskog oružja. A nakon izraelskog napada na Katar u rujnu prošle godine, čuju se informacije kako i ta zemlja razmatra nabavu dijelova turskog sustava protuzračne obrane poznatog kao Steel Dome, koji također uključuje laser velike snage.

U međuvremenu, vojska Saudijske Arabije ispituju kineske laserske sustave, a čuje se kako Saudijci kupuju čak osam kineskih jedinica Silent Hunter, ali planiraju kupnju i američkog laserskog oružja. Lasersko oružje može zvučati kao znanstvena fantastika, ali osobito rat s Iranom ga čini sve realnijom opcijom u današnjim sukobima, kaže Jared Keller, bivši novinar koji se bavio obranom i vodi newsletter Laser Wars posvećen upravo toj tehnologiji. Nedavno je napisao da je tijekom travnja i svibnja vidio upravo neviđenu brzinu razvoja laserskog oružja.

Pritom se UAE polako pretvara u najprometnije svjetsko tržište laserskog oružja. Ta zemlja već raspolaže sa dvije različite vrste laserskih sustava, a kupuje i treću. „Nalazimo se u trenutku kada se preklapa više čimbenika“, rekao je Keller za DW. „Prvi je tehnološka zrelost.“ Američka vojska je zapravo još daleke 1973. uspjela laserom oboriti manju letjelicu i od tada razvija tu tehnologiju. Ali taj davni laser je bio potpuno nepodoban za taktičku uporabu i laseri su danas mnogo manji i učinkovitiji, objašnjava Keller.

Laseri pripadaju skupini takozvanog oružja usmjerene energije. U toj skupini nalaze se laseri velike energije čija se zraka koristi za oštećivanje ili „zasljepljivanje" ciljeva uništavanjem njegovih senzora. Tu su i mikrovalna oružja koja proizvode impulse mikrovalova velike snage i uzrokuju kvarove na cilju.

Drugi važan čimbenik tako brzog razvoja lasera jest širenje uporabe dronova u borbi. „Širenje ratovanja bespilotnim letjelicama mijenja ekonomiku ratovanja“, objašnjava. Nije isplativo obarati jeftini dron koji stoji nekoliko stotina dolara projektilima koji koštaju stotine tisuća ili čak milijune. „To je neodrživ odnos troškova, osobito kada se takvi dronovi mogu brzo i masovno proizvoditi, dok je za proizvodnju raketa potrebno mnogo vremena i resursa“, kaže ovaj američki stručnjak za lasersko oružje. „Zato vlade diljem svijeta traže jeftinije protumjere.“

Primjerice, proizvođači laserskog oružja visoke energije često ističu nenadmašnu prednost: jedan ispaljeni hitac stoji između tri i pet dolara, dakle koliko i jedan običan metak većeg kalibra. Treći čimbenik je sam rat s Iranom i (bogate) zemlje koje su njime pogođene. Iako se takvi sustavi razvijaju i u Ukrajini za obranu od ruskih napada dronovima, a i Rusija navodno ima slične sustave, ovo je prvi put da su američka vojska, njezini saveznici u Zaljevu i Izrael suočeni s takvom vrstom prijetnje.

„Rat s Iranom doveo je ratovanje dronovima na prag svakodnevice", kaže Keller. Ukazuje i na izjavu visokih američkih dužnosnika za obranu koji su na jednoj konferenciji u ožujku izjavili kako žele već u sljedeće tri godine uvesti lasersko oružje u širu uporabu.

„Svaka zemlja koja se suočava s neposrednom prijetnjom iz susjedstva pokušat će ubrzati uvođenje takvih sustava“, uvjeren je Keller. A to su za početak praktično baš sve države Perzijskog zaljeva. Ipak i stručnjak za lasersko oružje upozorava: laseri ne čine čuda. U državama Bliskog istoka koje ih kupuju oni mogu biti jedino korisni kao dio šireg, slojevitog sustava protuzračne obrane.

Laser se čini idealnim za protuzračnu obranu: zraka se širi brzinom svjetlosti i tu nema „presretanja" i računanja gdje će biti cilj kad do njega dođe i hitac. Ali današnji laseri, čak i velike snage imaju ograničen domet, primjerice izraelski Iron Beam pokriva oko deset kilometara. Isto tako, oni nisu dovoljno snažni da bi trenutno uništili cilj: on se mora „pržiti" neko vrijeme, što znači da zraka u tom razdoblju mora pogađati cilj – što može biti problem kod brzih dronova.

A onda je tu i elementarna fizika: snaga lasera postaje bitno manja – ili čak potpuno nestaje zbog vlage, kiše, smoga, magle, snijega, pijesaka, prašine, morske izmaglice... Sustav lasera se i grije, a visoke temperature na Bliskom istoku dodatno opterećuju osjetljive komponente i otežavaju rad jer je potrebno više energije za hlađenje. To su brzo primijetili i Saudijci kod testiranja kineskih sustava.

Unatoč ranijim očekivanjima, u punom opsegu u ovom ratu se ne koristi niti izraelski Iron Beam. Njime jesu oboreni neki dronovi koje je lansirao libanonski Hezbollah, no prema izvještajima lista Jerusalem Post izraelsko ratno zrakoplovstvo smatra da je za učinkovitost potrebno još najmanje 14 baterija – kojih još jednostavno nema.

Utoliko i Keller misli kako je slanje laserskog sustava Iron Beam snage 100 kilovata u UAE više diplomatska gesta nego vojna i praktična svrha učinkovite obrane. U svemu tome je i na Bliskom istoku veliko pitanje, tko ima takvo oružje i odakle ga nabavlja. Jedan od načina diversifikacije vlastite obrane je nabava takvog oružja iz različitih izvora, kao što očito čine UAE i Saudijska Arabija, objašnjava Andreas Krieg, profesor na studiju sigurnosti na King's Collegeu u Londonu.

„Nije se pokazala učinkovita niti prevelika ovisnost o Sjedinjenim Američkim Državama", rekao je Krieg za DW. „Svima je jasno kako se to ne može promijeniti u kratkom roku, ali srednjoročno i dugoročno moraju povećati vlastitu samostalnost.“ Prijetnja iz Irana neće nestati niti kad rat završi, a ovaj tjedan su visoki dužnosnici Saudijske Arabije upozorili ikako prijetnja postoji i iz Izraela.

„Uz diplomaciju, svima je jasno kako moraju raspolagati i ozbiljnom vojnom silom kojom će spriječiti Iran da ugrozi trgovinu i stabilnost“, kaže Krieg. „Jedan od načina je stvaranje učinkovitijeg i samostalnijeg sustava protuzračne obrane koji će manje ovisiti o američkom naoružanju. A ono je teško nabaviti."