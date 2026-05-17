PLAVI IZDOMINIRALI

Dinamo nakon preokreta razbio Slaven i otišao na 20 bodova prednosti od Hajduka (1:4)

Slaven Belupo i Dinamo sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a
17.05.2026.
u 17:51

Nogometaši zagrebačkog Dinama nastavili su svoj pobjednički niz i u Koprivnici svladavši domaći Slaven Belupo sa 4-1 (0-1) u susretu 35. kola HNL-a. Domaći su poveli golom Filipa Krušelja (27), ali gosti su početkom nastavka preokrenuli preko Frana Topića (50) i Gabriela Vidovića (58) da bi konačni rezultat postavili Dion Drena Beljo (80) i Juan Cordoba (85).

Iako je Dinamo tijekom prvih 45 minuta imao terensku inicijativu, sve izgledne prilike pripale su domaćima koji su se orijentirali na protunapade. Tako je u 13. minuti Filipović krajnjim naporom skrenuo udarac Lepinjice sa 10-ak metara u korner, ali u 27. minuti nije mogao ništa protiv udarca Krušelja.

Ratshukudu je prošao po lijevoj strani, poslao loptu u sredinu kaznenog prostora gdje je kardinalno pogriješio Vinlof koji se poskliznuo te ostavio neometanog Krušelja koji je sigurnim udarcem svladao Filipovića. Imali su domaći još jednu šansu u 39. minuti kada je Filipović obranio pokušaj Ratshukudua, ali u nastavku se slika na terenu izmijenila.

Dinamo je s četiri gola ostvario preokret, a u "tragičara" dvoboja prometnuo se domaći vratar Hadžikić koji je s dvije "pacerske" intervencije bio izravni krivac za prvi i treći gol. U 50. minuti Lisica je ubacio "svijeću" u peterac, Hadžikić je imao loptu u rukama samo da bi ju ispustio na nogu spremnom strijecu Topiću.

Dinamo je iz svoje prve prave akcije na utakmici stigao do vodstva. Beljo je odlično proigrao Tabinasa na desnoj strani, a ovaj je povratnom loptom na 11 metara pronašao natrčalog Vidovića. Novu veliku pogrešku Hadžikić je napravio u 80. minuti kada je nejak udarac Šunte s više od 20 metara samo kratko odbio, a na loptu je natrčao Beljo i zabio svoj 31. ovosezonski pogodak u HNL-u.

Konačni rezultat postavio je Cordoba koji je na drugoj vratnici dobro ispratio prodor Varele i ubačaj kojeg je Hadžikić opet samo kratko odbio. Prvi Dinamo sada ima 85 bodova, 20 više od drugog Hajduka, dok je Slaven Belupo osmi sa 41 bodom, koliko ima i sedma Gorica. Ispao je Vukovar 1991 koji je osvojio samo 28 bodova.

