Zijo je imao majku Šefku, oca Ismeta, sestre Zlatiju, Zlatu, Zijadu, Suvadu, Almasu i Ismetu te brata Sabriju. Zijo i njegova velika obitelj imali su svoju kuću i svoje selo – Skočić pokraj Drine, sjeverno od Zvornika. A onda u jednoj noći, s 11. na 12. srpnja 1992., Zijo više nije imao nikoga i ništa. Bilo je to krvavo proljeće u istočnoj Bosni. Bošnjačko stanovništvo Skočića može se smatrati sretnim jer je “samo” protjerano.
Zijin otac radio je poljoprivredne i građevinske poslove. Gazda kod kojeg je radio na građevini, Srbin, pozvao ga je jednog dana da se sklone kod njega u Loznici, u Srbiji, dok se situacija ne smiri. A onda su jednog dana na radiju čuli da neće biti rata i vratili su se u selo. Zijo priča: “Većina ljudi je već bila otišla iz sela, Bošnjaci i neki Romi. Ali mi Romi uvijek smo mislili – neće valjda nas. Nikome ništa nismo uradili. Romi kroz historiju nikada nisu započinjali ratove, a uvijek su među najvećim stradalnicima.” Vratili su se 11. srpnja.
Preživio masakr u kojem je izgubio sve: Oprostio sam ubojicama svoje obitelji
Zijo Ribić iz sela Skočić pokraj Zvornika preživio je masakr u kojem je izgubio cijelu obitelj, a knjiga po njegovoj priči “Ja ne mrzim” predstavlja se u Zagrebu.
Pofuk šta kaže tvoj idol i idejni podpaljivač portefej na sve ovo oko praštanja i nemržnje drugih. Pod njegovom palicom se SPC i velika srbija širi u Crnoj Gori naprimjer. Ipak mislim da je ono istina - "Skim si, taki si". Zato ti je on otvoreno uzor. Tako da je i ta ekstremno lijeva pozicija u stvari paravan za iskaljavanje mržnje prema Hrvatima i glume nekoga crvenoga pacifista pravednika koji bi nas sve sutra pobio da možeš. Po svojoj između redova pisanoj mržnji bi bio u udarnoj jedinici. Ili možda ipak više ono kukavičje "Naprijed drugovi!"? U svakome slučaju, gadiš mi se, takve samodopadajuće osobe zagađuju svijet i prave ga neljudsjkim.
Ribići i Skočići, lipa imena i prezimena. Niti su serbska, a nisu ki ni Turci donijelina zapadnu obalu Drine.
Ima li kakvih priča o stradavanju hrvata srednje Bosne?