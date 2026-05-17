Preživio masakr u kojem je izgubio sve: Oprostio sam ubojicama svoje obitelji

Zijo je imao majku Šefku, oca Ismeta, sestre Zlatiju, Zlatu, Zijadu, Suvadu, Almasu i Ismetu te brata Sabriju. Zijo i njegova velika obitelj imali su svoju kuću i svoje selo – Skočić pokraj Drine, sjeverno od Zvornika. A onda u jednoj noći, s 11. na 12. srpnja 1992., Zijo više nije imao nikoga i ništa. Bilo je to krvavo proljeće u istočnoj Bosni. Bošnjačko stanovništvo Skočića može se smatrati sretnim jer je “samo” protjerano.



Zijin otac radio je poljoprivredne i građevinske poslove. Gazda kod kojeg je radio na građevini, Srbin, pozvao ga je jednog dana da se sklone kod njega u Loznici, u Srbiji, dok se situacija ne smiri. A onda su jednog dana na radiju čuli da neće biti rata i vratili su se u selo. Zijo priča: “Većina ljudi je već bila otišla iz sela, Bošnjaci i neki Romi. Ali mi Romi uvijek smo mislili – neće valjda nas. Nikome ništa nismo uradili. Romi kroz historiju nikada nisu započinjali ratove, a uvijek su među najvećim stradalnicima.” Vratili su se 11. srpnja.