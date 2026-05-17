PRIČA ZIJE RIBIĆA

Preživio masakr u kojem je izgubio sve: Oprostio sam ubojicama svoje obitelji

Autor
Branimir Pofuk
17.05.2026.
u 20:18

Zijo Ribić iz sela Skočić pokraj Zvornika preživio je masakr u kojem je izgubio cijelu obitelj, a knjiga po njegovoj priči “Ja ne mrzim” predstavlja se u Zagrebu.

Zijo je imao majku Šefku, oca Ismeta, sestre Zlatiju, Zlatu, Zijadu, Suvadu, Almasu i Ismetu te brata Sabriju. Zijo i njegova velika obitelj imali su svoju kuću i svoje selo – Skočić pokraj Drine, sjeverno od Zvornika. A onda u jednoj noći, s 11. na 12. srpnja 1992., Zijo više nije imao nikoga i ništa. Bilo je to krvavo proljeće u istočnoj Bosni. Bošnjačko stanovništvo Skočića može se smatrati sretnim jer je “samo” protjerano.

Zijin otac radio je poljoprivredne i građevinske poslove. Gazda kod kojeg je radio na građevini, Srbin, pozvao ga je jednog dana da se sklone kod njega u Loznici, u Srbiji, dok se situacija ne smiri. A onda su jednog dana na radiju čuli da neće biti rata i vratili su se u selo. Zijo priča: “Većina ljudi je već bila otišla iz sela, Bošnjaci i neki Romi. Ali mi Romi uvijek smo mislili – neće valjda nas. Nikome ništa nismo uradili. Romi kroz historiju nikada nisu započinjali ratove, a uvijek su među najvećim stradalnicima.” Vratili su se 11. srpnja.

BiH Tuzla Romska zajednica zločin

ZO
Zonasumraka4
20:51 17.05.2026.

Ima li kakvih priča o stradavanju hrvata srednje Bosne?

Avatar horuk
horuk
20:56 17.05.2026.

Pofuk šta kaže tvoj idol i idejni podpaljivač portefej na sve ovo oko praštanja i nemržnje drugih. Pod njegovom palicom se SPC i velika srbija širi u Crnoj Gori naprimjer. Ipak mislim da je ono istina - "Skim si, taki si". Zato ti je on otvoreno uzor. Tako da je i ta ekstremno lijeva pozicija u stvari paravan za iskaljavanje mržnje prema Hrvatima i glume nekoga crvenoga pacifista pravednika koji bi nas sve sutra pobio da možeš. Po svojoj između redova pisanoj mržnji bi bio u udarnoj jedinici. Ili možda ipak više ono kukavičje "Naprijed drugovi!"? U svakome slučaju, gadiš mi se, takve samodopadajuće osobe zagađuju svijet i prave ga neljudsjkim.

Avatar Arba
Arba
21:04 17.05.2026.

Ribići i Skočići, lipa imena i prezimena. Niti su serbska, a nisu ki ni Turci donijelina zapadnu obalu Drine.

