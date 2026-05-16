Hrgović opravdao ulogu favorita i brutalno nokautirao protivnika: Britančev kut prekinuo meč

Filip Hrgović vratio se u boksački ring domnatnom pobjedom tehničkim nokautom protiv Britanca Davea Allena u glavnoj borbi priredbe Queensbery Promotionsa u engleskom Doncasteru. Najbolji hrvatski boksač nije se borio još od kolovoza prošle godine kada je pobijedio Davida Adeleyea, a ovu borbu najavljivao je kao meč koji mu je potreban da ostane u formi.

Hrgović je u borbu ušao kao veliki favorit protiv Allena. 'Bijeli nosorog' poznat je kao atraktivan borac koji teško odustaje, ali na tehničkoj razini ipak se ne može mjeriti sa samim svjetskim vrhom kojem zasigurno pripada i sam Hrgović.

'Pakiraj se i dolazi u Madrid!' Predsjednik Reala za vrijeme El Clasica panično zvao jednog čovjeka Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

'El Animal' je od prvog trenutka pokazao kako je puno bolji borac od Allena, već u prvoj rundi pritisnuo ga je na konopce i bombardirao udarcima s distance. U drugoj rundi koristio je kombinaciju udaraca u glavu i tijelo i nastavio dominirati borbom.

U trećoj rundi postalo je jasno kako Allen sve teže podnosi Hrgovićeve udarce te kako ga stalno hvata u klinč kako bi došao do zraka. Britančev kut odlučio je baciti ručnik i prekinuti meč kako bi spasio svog borca težih batina.

Hrgoviću je ovo bio 21. profesionalni meč i 20. pobjeda. Jedini boksač koji ga je pobijedio tako ostaje Daniel Dubois.