ODLIČNA PREDSTAVA

Hrgović opravdao ulogu favorita i brutalno nokautirao protivnika: Britančev kut prekinuo meč

U trećoj rundi postalo je jasno kako Allen sve teže podnosi Hrgovićeve udarce te kako ga stalno hvata u klinč kako bi došao do zraka.

Filip Hrgović vratio se u boksački ring domnatnom pobjedom tehničkim nokautom protiv Britanca Davea Allena u glavnoj borbi priredbe Queensbery Promotionsa u engleskom Doncasteru. Najbolji hrvatski boksač nije se borio još od kolovoza prošle godine kada je pobijedio Davida Adeleyea, a ovu borbu najavljivao je kao meč koji mu je potreban da ostane u formi.

Hrgović je u borbu ušao kao veliki favorit protiv Allena. 'Bijeli nosorog' poznat je kao atraktivan borac koji teško odustaje, ali na tehničkoj razini ipak se ne može mjeriti sa samim svjetskim vrhom kojem zasigurno pripada i sam Hrgović. 

'El Animal' je od prvog trenutka pokazao kako je puno bolji borac od Allena, već u prvoj rundi pritisnuo ga je na konopce i bombardirao udarcima s distance. U drugoj rundi koristio je kombinaciju udaraca u glavu i tijelo i nastavio dominirati borbom. 

U trećoj rundi postalo je jasno kako Allen sve teže podnosi Hrgovićeve udarce te kako ga stalno hvata u klinč kako bi došao do zraka. Britančev kut odlučio je baciti ručnik i prekinuti meč kako bi spasio svog borca težih batina.

Hrgoviću je ovo bio 21. profesionalni meč i 20. pobjeda. Jedini boksač koji ga je pobijedio tako ostaje Daniel Dubois.
IV
ivana
23:26 16.05.2026.

Bravo Hrga! Složio si ga kao metar drva.

DA
Dako1
23:28 16.05.2026.

Uh, rastavio ga je na sastavne elemente. Prvu rundu je odboksao sa 80%, poslije je malo podigao tempo... Bitno da je Allen ostao u ringu 15 minuta nakon što je Hrgović otišao na čaj i podizao publiku svojim samohvalospjevima. Svaka čast Filipe, mislim da nije dobio ozbiljniji udarac. Samo mi je žao što nije "odrepao" koji stih od onog žgoljavca koji je na otvorenom treningu najavljivao knockout Filipa...

NO
Nogalo
23:25 16.05.2026.

Bravo Filipe, čestitke!!

