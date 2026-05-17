Dinamovci su dobili priliku, ali nakon ovakvog izdanja moraju se zapitat gdje će igrati iduće sezone

Dinamov trener Mario Kovačević dobio je poklone svog bivšeg kluba, proslavio je 51. rođendan baš u utakmici Slavena Belupa i Dinama, svog bivšeg i sadašnjeg kluba. Zacijelo je očekivao ljepši rođendan od svoje aktualne momčadi, ali iz Koprivnice je mogao otići zadovoljan još jednom rezultatski uvjerljivom pobjedom, ali nije baš imao što za vidjeti od igrača kojima je dao šansu.

Rezultat za Dinamo nije bio važan, zato je Kovačević na travnjak poslao igrače koji dosad nisu igrali puno tijekom sezone.

I mogao je biti razočaran prvim dijelom, ti dečki koji se bore za svoj status u plavoj svlačionici morali su pokazati puno više.

Nevjerojatno je da i tako šareni sastav plavnih nije izradio niti jednu ozbiljniju priliku, da svog centarfora Belju nije niti jednom izbacio u pravu situaciju. I nakon 45 minuta najbolji igrač Dinama bio je vratar Filipović, čovjek je 'skinuo' dvije velike prilike igračima Slavena Belupa.

Dinamo ima široki i kvalitetan roster, no sad se pokazalo da možda svaki od tih igrača može kvalitetno uskočiti u sastav i pomoći, lai kad se na travnjaku odjednom nađe njih toliko onda je jasno da to ipak nije ta kvaliteta. Dečki su dobili priliku pokazati se, ali nakon ovakvog izdanje bi se mogli zapitati – gdje ću igrati sljedeće sezone? Jer, koliko god je Kovačević dao odmor svojim glavnim igračima, toliko je problema s ozljedama imao i domaći trener Gregurina. I Koprivničani su ginuli po terenu, tražili su tu pobjedu, a dobar dio ovih igrača Dinama koji su sad dobili priliku pokazati se, to su propustili i morali bi se zapitati za svoju sutrašnjicu. Daleko su od toga da bi mogli zamijeniti Mišića, Zajca, Stojkovića i društvo bez obzira na to što su nastavili niz neporaženosti Dinama u ligi ovog proljeća, što su nastavili seriju pobjeda i na kraju uvjerljivo slavili.

No, od tih manje korištenih igrača doista nismo vidjeli nešto posebno iako je bilo i teško očekivati da će ovakva novokomponirana momčad biti uigrana i odigrati nešto suvislo. Iako bi 4:1 pobjeda mogla zvučati kao nešto rutinski, ali nikako to nije bila. U svakom slučaju, svaka čast plavima, postigli su već 93 rekordna pogotka u HNL-u.