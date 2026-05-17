VIDEO Komentator otkrio zašto je Armada u 12. minuti otišla s tribine u Puli, nije vjerovao što vidi

U zadnjoj utakmici 35. kola HNL-a Istra 1961 i Rijeka su igrali 0-0. Regionalni derbi protekao je u vrlo lošem nogometu. Domaći su bili aktivniji, ali pokazali su manjak kvalitete u završnici, dok su gosti očito bili porpilično "prazni" nakon što su ranije ovoga tjedna izgubili finale Kupa od Dinama.

Od 57. minute Rijeka je bila s igračem manje zbog isključenja Legba, ali Istra je s igračem više samo dva puta gađala gredu. Prvo je u 60. minuti pokušaj Miettinena iz prekida završio na okviru gola da bi u 84. minuti Rozić iskosa pokušao lobati Todorovića, a njegov šut završio je na donjem dijelu prečke.

Rijeka je mogla do sva tri boda u sudačkoj nadoknadi, Adu-Adjei je nakon trka preko pola igrališta poslao loptu pored Kolića, ali i tik pored vratnice. Četvrta Rijeka ima 50 bodova, jedan manje od trećeg Varaždina, dok je Istra 1961 peta sa 43 boda, koliko ima i šesta Lokomotiva. Dinamo je prvak, a iz lige ispada Vukovar 1991.

U 12. minuti derbi utakmice gostujući sektor na stadionu Aldo Drosina počeo se iznenada prazniti. Armada je u velikom broju počela napuštati južnu tribinu, a komentator MaxSporta Ivan Ljubić naveo je da se radi o vjerojatnom protestu zbog organa reda i mira u finalu Kupa. Video pogledajte OVDJE.

Podsjećamo, Rijekini navijači jako su kasno sjeli na svoja mjesta na osječkoj Opus Areni zbog pogreške u organizaciji. Zbog problema u koordinaciji sektor predviđen za Armadu ostao je prazan tijekom prvih dvadesetak minuta utakmice. Riječki navijači napustili su autocestu na izlazu Čepin, dok ih je policija čekala na izlazu Josipovac.

Kada je utvrđeno da je došlo do pogreške u organizaciji, Armada se već nalazila na potpuno suprotnom dijelu grada od osječkog stadiona.