NESLUŽBENE INFORMACIJE

Nižu se detalji zločina koji je potresao Drniš: Muškarac ubio mladog dostavljača?

Drniš je zavijen u crno nakon tragedije koja se sinoć dogodila tamošnjoj U Postolarskoj ulici. Ubijen je 19-godišnji mladić, a policija traga za 50-godišnjakom koji je nakon pucnjave pobjegao.

Prema informacijama PU šibensko-kninske, do pucnjave je došlo u subotu oko 23:05 sati na terasi obiteljske kuće. Mladić je nakon ranjavanja preminuo, a počinitelj se udaljio s mjesta događaja.

Kako neslužbeno doznaje Jutarnji, ubijeni mladić navodno je osumnjičenom donio naručenu hranu kao dostavljač. Policija zasad utvrđuje sve okolnosti događaja. Na terenu je velik broj policijskih službenika, a u tijeku je potraga za osumnjičenim muškarcem koji je, prema navodima policije, od ranije poznat. Iz PU šibensko-kninske potvrđuju da je 2023. godine bio prijavljen Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku zbog nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.

Prema neslužbenim informacijama, riječ je o muškarcu koji je sredinom 90-ih već bio osuđen za ubojstvo 22-godišnje djevojke iz susjedstva. Tada je osuđen na 12 godina zatvora uz mjeru obveznog psihijatrijskog liječenja.

ubojstvo Drniš crna kronika

NA
NANO
10:02 17.05.2026.

Tko je taj na ovome svjetu tko može znati što netko mili, vidimo i iz raznih komentara na društvenim mrežama koliko ima nabrijanih i zločestih ljudi. Tko to može zaustaviti, ne samo kod nas već u cjelome svjetu.

CO
CommonSense
09:31 17.05.2026.

Užaš i sramota. Gubimo mlade živote zbog ne činjenja policije u prometu i pravosuđa koje samo traži razloge kako bi smanjilo kazne ...za ubojstvo 22-godišnje djevojke samo 12 godina?! Sudac koji je ovo donio treba biti suoptužen za ovo.

Avatar anlaser
anlaser
09:55 17.05.2026.

Koliko često pročitamo u crnoj kronici "počinitelj od prije poznat policiji " ? Institucije i sudstvo su sramota ove države !

