Nižu se detalji zločina koji je potresao Drniš: Muškarac ubio mladog dostavljača?

Drniš je zavijen u crno nakon tragedije koja se sinoć dogodila tamošnjoj U Postolarskoj ulici. Ubijen je 19-godišnji mladić, a policija traga za 50-godišnjakom koji je nakon pucnjave pobjegao.

Prema informacijama PU šibensko-kninske, do pucnjave je došlo u subotu oko 23:05 sati na terasi obiteljske kuće. Mladić je nakon ranjavanja preminuo, a počinitelj se udaljio s mjesta događaja.

Kako neslužbeno doznaje Jutarnji, ubijeni mladić navodno je osumnjičenom donio naručenu hranu kao dostavljač. Policija zasad utvrđuje sve okolnosti događaja. Na terenu je velik broj policijskih službenika, a u tijeku je potraga za osumnjičenim muškarcem koji je, prema navodima policije, od ranije poznat. Iz PU šibensko-kninske potvrđuju da je 2023. godine bio prijavljen Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku zbog nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.

Prema neslužbenim informacijama, riječ je o muškarcu koji je sredinom 90-ih već bio osuđen za ubojstvo 22-godišnje djevojke iz susjedstva. Tada je osuđen na 12 godina zatvora uz mjeru obveznog psihijatrijskog liječenja.