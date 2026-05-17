FOTO Policija objavila fotografiju osumnjičenog Aleksića i poslala upozorenje: Opasan je i vjerojatno naoružan

Policija od sinoć intenzivno traga za Kristijanom Aleksićem (1976.), koji se dovodi u vezu s ubojstvom mladića sinoć oko 23.05 sati u Drnišu. Iz PU šibensko - kninske objavili su fotografiju osumnjičenika i zamolili građane da budu na oprezu.

Foto: PU šibensko-kninska

U intenzivnoj potrazi su angažirane sve raspoložive policijske snage i tehnika, dodaje se u objavi policije. Upozoravaju građane ukoliko naiđu na Kristijana Aleksića da mu se ne približavaju jer se radi o opasnoj osobi i vjerojatno je naoružan vatrenim oružjem. U tom slučaju sklonite se i odmah nazovite 192.



"Također, svi građani koji imaju korisne informacije mogu to dojaviti na broj telefona 192, u najbližu policijsku postaju ili putem e-mail adrese sibensko-kninska@policija.hr", navodi se.

Podsjetimo, sumnja se kako je Aleksić sinoć pucao na 19-godišnjeg dostavljača koji je preminuo od posljedica ranjavanja. 50- godišnjak je pobjegao, a u svrhu potrage na teren su izašli i specijalci te su dignuti dronovi i helikopter.

Iz PU šibensko-kninske ranije su potvrdili da je osumnjičenik 2023. godine bio prijavljen Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku zbog nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari. Usto, riječ je o muškarcu koji je 1994. ubio djevojku koja mu je bila susjeda i poznanica.Tužiteljstvo ga je teretilo da ju je sačekao na putu prema bakinoj kući i 17 puta je izbo nožem.

Večernji list i reporter Dragan Miljuš ranih je 2000-ih izvještavao s tog suđenja na kojemu je svjedočila osumnjičenikova majka. Iako vještačenjem nije utvrđeno da je bio neubrojiv, njegova majka tvrdila da je psihički bolestan. Opisala je sina kao povučenog i introvertiranog mladića koji je, kako kaže, imao probleme u školi i komplekse zbog debljine.