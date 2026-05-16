Hrgović za uvjerljivu pobjedu zaradio manje od protivnika? Evo koliko je dobio svaki borac

Najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović došao je do 20. pobjede u 21. profesionalnom meču. U engleskom Doncasteru, svladao je domaćeg borca Davea Allena tehničkim nokautom u trećoj rundi kada je Britančev kut odlučio prekinuti borbu bacanjem ručnika. Nastavio je tako pozitivan niz i došao do treće pobjede zaredom.

Hrgović je za ovaj meč zaradio 500 tisuća funti, oko 573 tisuće eura, a zanimljivo je kako je moguće da je njegov protivnik zaradio više unatoč porazu. Allen, iako rangiran kao tek 12. najbolji teškaš u velikoj Birtaniji, je iznimno popularan borac zbog svoje karizme na mikrofonu i stilu borbe u kojem traži nokaut po cijenu da i on sam padne.

Kad se na njegovu popularnost doda i činjenica da se borba odvila u Engleskoj, jasno je kako je glavni 'mamac' zapravo bio autsajder Allen. Nije poznato koliko je točno Britanac zaradio, ali za borbu bi trebao dobiti između 400 i 600 tisuća funti (između 450 i 680 tisuća eura).

Hrgović je u izjavi nakon meča rekao:

- Oprostite, znam da nisam favorit publike, ali to je boks. Hvala Allenu, njegovom timu i promotoru za ovu priredbu. Idem po pojas teške kategorije. Krenuo sam jako, bacao sam udarce, a on je bio otvoren i htio sam ga brzo završiti da pokažem koliko sam dobar i pošaljem poruku - započeo je pa se osvrnuo na potencijalnu borbu s Mosesom Itaumom:

- Borit ću se s kim god, sa svima. Moram sjesti s menadžerom, vidjeti kako i što i dalje, vidjeti ima li kakvih ozljeda. Treba mi ogledalo da vidim ima li kakvih ozljeda. Nikad ne bježim ni od koga. Ako ću biti zdrav, nema problema, borit ću se s Itaumom. Odmorit ću par dana i onda ćemo vidjeti. Moses još nije došao do ovog nivoa.