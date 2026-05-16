Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
LOVI VRH TEŠKE KATEGORIJE

Hrgović za uvjerljivu pobjedu zaradio manje od protivnika? Evo koliko je dobio svaki borac

Joe Joyce v Filip Hrgovic
Ed Sykes/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
16.05.2026.
u 23:50

Borit ću se s kim god, sa svima. Moram sjesti s menadžerom, vidjeti kako i što i dalje, vidjeti ima li kakvih ozljeda. Treba mi ogledalo da vidim ima li kakvih ozljeda

Najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović došao je do 20. pobjede u 21. profesionalnom meču. U engleskom Doncasteru, svladao je domaćeg borca Davea Allena tehničkim nokautom u trećoj rundi kada je Britančev kut odlučio prekinuti borbu bacanjem ručnika. Nastavio je tako pozitivan niz i došao do treće pobjede zaredom.

Hrgović je za ovaj meč zaradio 500 tisuća funti, oko 573 tisuće eura, a zanimljivo je kako je moguće da je njegov protivnik zaradio više unatoč porazu. Allen, iako rangiran kao tek 12. najbolji teškaš u velikoj Birtaniji, je iznimno popularan borac zbog svoje karizme na mikrofonu i stilu borbe u kojem traži nokaut po cijenu da i on sam padne.

'Pakiraj se i dolazi u Madrid!' Predsjednik Reala za vrijeme El Clasica panično zvao jednog čovjeka

Kad se na njegovu popularnost doda i činjenica da se borba odvila u Engleskoj, jasno je kako je glavni 'mamac' zapravo bio autsajder Allen. Nije poznato koliko je točno Britanac zaradio, ali za borbu bi trebao dobiti između 400 i 600 tisuća funti (između 450 i 680 tisuća eura).

Hrgović je u izjavi nakon meča rekao:

- Oprostite, znam da nisam favorit publike, ali to je boks. Hvala Allenu, njegovom timu i promotoru za ovu priredbu. Idem po pojas teške kategorije. Krenuo sam jako, bacao sam udarce, a on je bio otvoren i htio sam ga brzo završiti da pokažem koliko sam dobar i pošaljem poruku - započeo je pa se osvrnuo na potencijalnu borbu s Mosesom Itaumom:

- Borit ću se s kim god, sa svima. Moram sjesti s menadžerom, vidjeti kako i što i dalje, vidjeti ima li kakvih ozljeda. Treba mi ogledalo da vidim ima li kakvih ozljeda. Nikad ne bježim ni od koga. Ako ću biti zdrav, nema problema, borit ću se s Itaumom. Odmorit ću par dana i onda ćemo vidjeti. Moses još nije došao do ovog nivoa.
Ključne riječi
zarada Boks Dave Allen Filip Hrgović

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!