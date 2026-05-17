TEŽAK PAD

Poznato stanje motociklističke zvijezde koja je nastradala u teškoj nesreći na utrci Moto GP-a

Stjepan Meleš
17.05.2026.
u 19:25

Talijan Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) pobjednik je utrke za Veliku nagradu Katalonije Svjetskog prvenstva motociklista u klasi motoGP obilježene teškim padovima i prekidima.

Utrka je dva puta prekidana kako bi se staza očistila nakon brojnih padova vozača, a na kraju je Di Giannantonio osigurao tek drugu pobjedu u povijesti za momčad Ducati VR46 i to sa 1.250 sekundi ispred drugog Španjolca Joana Mira (Honda).

Najteže je u padovima stradao Španjolac Alex Marquez (Ducati Gresini) koji je zadobio lom ključne kosti i ozljedu kralješaka te je morao biti operiran. Mlađi Marquez se tako na listi ozlijeđenih pridružio starijem bratu Marcu koji je u padu na prošloj utrci u Le Mansu slomio kost u stopalu.
