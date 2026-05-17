Nikola Karabatić oženio se poslije 15 godina veze! Poslao je moćnu poruku na društvenim mrežama

Jedan od najvećih rukometaša svih vremena, Nikola Karabatić uplovio je u bračnu luku sa svojom dugogodišnjom partnericom Géraldine Pillet, čime je započeo novo poglavlje života nakon sjajne sportske karijere. Sretnu vijest podijelio je s više od pola milijuna pratitelja na Instagramu objavivši niz prekrasnih profesionalnih fotografija s vjenčanja uz jednostavnu i moćnu poruku: 'Gospodin i gospođa Karabatić'.

Vjenčao Géraldine, s kojom je u vezi više od petnaest godina i s kojom se zaručio u listopadu 2025. godine. Sada se Karabatić okreće mirnom i novom poglavlja u sportskoj mirovini, i to nakon desetljeća provedenih pod svjetlima sportskih reflektora u dresovima Kiela. PSG-a, Barcelone i Montpelliera.

Karabatića se hrvatski navijači jako dobro sjećaju jer upravo je on jedan od francuskih reprezentativaca koji je našoj reprezentaciji stvarao najviše problema. Također, mnogi i danas pamte Nikolu Karabatića kao nesuđenog zeta obitelji Vlašić, hodao je s Blankom pet mjeseci, ali su prekinuli 2010. godine.