Ovo je čovjek u bijegu nakon ubojstva
Policija: Opasan je i vjerojatno naoružan
FOTO Mjesto stravičnog zločina u Drnišu: Specijalci opkolili ulicu, dignut je i helikopter
Nižu se detalji zločina koji je potresao Drniš: Muškarac ubio mladog dostavljača?
VELIKI DAN

Nikola Karabatić oženio se poslije 15 godina veze! Poslao je moćnu poruku na društvenim mrežama

Match de handball en championnat du monde : la France s'incline 28 à 31 face à la Croatie à Zagreb
Laurent Lairys/PsnewZ/Bestimage/
VL
Autor
Stjepan Meleš
17.05.2026.
u 21:34

Jedan od najvećih rukometaša svih vremena, Nikola Karabatić uplovio je u bračnu luku sa svojom dugogodišnjom partnericom Géraldine Pillet, čime je započeo novo poglavlje života nakon sjajne sportske karijere. Sretnu vijest podijelio je s više od pola milijuna pratitelja na Instagramu objavivši niz prekrasnih profesionalnih fotografija s vjenčanja uz jednostavnu i moćnu poruku: 'Gospodin i gospođa Karabatić'.

Vjenčao Géraldine, s kojom je u vezi više od petnaest godina i s kojom se zaručio u listopadu 2025. godine. Sada se Karabatić okreće mirnom i novom poglavlja u sportskoj mirovini, i to nakon desetljeća provedenih pod svjetlima sportskih reflektora u dresovima Kiela. PSG-a, Barcelone i Montpelliera. 

Karabatića se hrvatski navijači jako dobro sjećaju jer upravo je on jedan od francuskih reprezentativaca koji je našoj reprezentaciji stvarao najviše problema.  Također, mnogi i danas pamte Nikolu Karabatića kao nesuđenog zeta obitelji Vlašić, hodao je s Blankom pet mjeseci, ali su prekinuli 2010. godine. 

Francuska rukomet Nikola Karabatić

