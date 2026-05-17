Sergej Jakirović

Hrvatski trener iznenadio Engleze: Ovo je moj san, priča za knjigu koju ću pisati jednoga dana!

Autor
Željko Janković
17.05.2026.
u 08:00

Hrvatski trener u subotu će na Wembleyu sa svojim Hull Cityjem igrati povijesnu utakmicu za plasman u Premiership. S nama je podijelio neka svoja najintimnija promišljanja

Sergej Jakirović piše jednu posebnu priču hrvatskog nogometa. Naš trener s Hull Cityjem će sljedećeg tjedna igrati povijesnu utakmicu za plasman u Premiership. Kakav je to privilegij za naš nogometni proizvod, jer Jakirović će biti jedan od glavnih protagonista u utakmici vrijednoj stotine milijuna eura! Zadnjih je tjedana za Jakira bilo posebno turbulentno, zahtjevno i iscrpljujuće razdoblje.

S nama je podijelio neke svoje najintimnije trenutke i otkrio kako je proživio izazov koji ga je doveo na korak od nogometnog Olimpa. Do hrama engleskog nogometa u kojem će jedan hrvatski trener, nadamo se, uistinu ispisati posebnu nogometnu priču. Njegov Hull, koji su engleski analitičari na početku sezone svrstavali među kandidate za ispadanje, sigurno ima adute za trijumf u finalu na Wembleyu.

Engleski nogomet Championship Hull City Sergej Jakirović

