Nakon brojnih napada i zgražanja javnosti, javila se predsjednica srpskog žirija: 'Ne bavimo se jeftinom politikom'

Srpska pjevačica, skladateljica i glazbena autorica Aleksandra Kovač, koja je ove godine bila na čelu stručnog žirija Srbije na Euroviziji, oglasila se nakon brojnih reakcija javnosti i komentara vezanih uz raspodjelu bodova. Posebnu pozornost izazvala je činjenica da srpski žiri Hrvatskoj nije dodijelio nijedan bod, dok je hrvatski žiri predstavnicima Srbije dao maksimalnih 12 bodova. Kovač je detalje o načinu glasovanja objavila na svom Instagram profilu, istaknuvši da su se članovi žirija pri ocjenjivanju vodili isključivo glazbenim i stručnim kriterijima, a ne političkim odnosima, simpatijama ili očekivanjima javnosti. "Čast mi je i zadovoljstvo što sam ove godine bila predsjednica srpskog žirija na izboru za Pjesmu Eurovizije 2026.", započela je Kovač. U nastavku je naglasila kako joj je bilo važno da se glasovanje provede profesionalno i nepristrano. "Inzistirala sam da moje kolege i ja glasamo glazbeno, a ne politički, jer smo pozvani da stručno ocjenjujemo pjesme i izvođače, a ne da se bavimo jeftinom politikom."

Time se, čini se, osvrnula na dio komentara koji su nakon finala Eurovizije preplavili društvene mreže, a u kojima se problematiziralo to što je Srbija Hrvatskoj dodijelila nula bodova, dok je Hrvatska Srbiji dala najvišu moguću ocjenu. Aleksandra Kovač dodatno je pojasnila da među članovima žirija nije bilo dogovaranja ni usuglašavanja oko bodova. Prema njezinim riječima, svaki je član žirija glasovao samostalno, na temelju vlastitog profesionalnog dojma i stručne procjene. "Svatko je glasao za sebe, na temelju svog stručnog mišljenja. Dogovorili smo se da nitko ne zna glasove ostalih članova, kako ne bismo utjecali jedni na druge", pojasnila je.

Kovač je u objavi istaknula i ponos zbog nastupa srpskih predstavnika, benda Lavina, poručivši kako su im ona i ostali članovi žirija pružili snažnu podršku. Posebno je pohvalila njihov scenski nastup i energiju kojom su se predstavili europskoj publici. "Zdušno smo navijali za naše dečke, koji su imali vrhunski nastup i pokazali svijetu kako Lavina prži!", napisala je. Na kraju svoje objave predsjednica srpskog žirija zahvalila je i pohvalila produkciju Radio-televizije Srbije, istaknuvši njihovu organizaciju i podršku koju su pružili bendu Lavina tijekom eurovizijskog nastupa. Prema njezinim riječima, iza nastupa je stajao ozbiljan produkcijski tim koji je omogućio da se srpski predstavnici na velikoj pozornici predstave u najboljem mogućem svjetlu. Osim Aleksandre Kovač, u stručnom žiriju Srbije za Euroviziju 2026. bili su i Jelena Tomašević, Marija Marić, poznatija kao Mari Mari, Lora Hrkalović, koja nastupa pod umjetničkim imenom Lorres, Ivan Mileusnić, Mateja Blažić i Dušan Alagić.