Legendarni Dino Rađa iznenadio cijelu regiju: 'Dođu meni tri momka u majicama Srbije...'

Hrvatska kadetska košarkaška reprezentacija prije nekoliko godina nalazila se na Europskom prvenstvu u Novom Sadu, gdje je stigla do srebrne medalje. S našim mladim košarkašima tada se nalazio legendarni hrvatski košarkaš i NBA igrač Dino Rađa koji je na Facebooku objavio zanimljivu anegdotu iz Srbije.

"Dođu mi danas nakon utakmice tri momka u majicama Srbije. Dio su njihova tima. Žele se fotografirati i dok se slikamo, rekoše uglas: 'Navijali smo za vas i nadamo se polufinalu s vama.' Eto kako normalan svijet razmišlja, a ne '45. i '91.", napisao je tada bivši član Boston Celticsa, Jugosplastike, Splita i drugih klubova.

Brojnim korisnicama Facebooka svidjela se ova objava člana Kuće slavnih u Springfieldu pa je tako dobila mnogo komentara podrške.