Tito se jedino se s nama nikad nije slikao, i hvala Bogu da nije. Mi smo za njega bili ustaški klub

Juri Petar kao vjetar. Dugogodišnjim pratiteljima zagrebačkog Dinama to je prva rečenica koja im pada na pamet na spomen Petra Bručića, jednog od najvažnijih igrača iz mitske generacije plavih koja se 1982. godine okrunila naslovom prvaka Jugoslavije. Nisam uspio doživjeti Bručićevu karijeru, s obzirom na to da sam se rodio šest godina nakon što je završio igračku karijeru, ali sam u velikom broju razgovora sa starijim kolegama novinarima te brojnim bivšim igračima, trenerima i navijačima uspio shvatiti koliko je bio velik značaj polivalentnog i neumornog veznjaka, braniča, što god je trebalo. Bručić je kao 16-godišnjak igračku karijeru započeo u svojoj Jarmini, potom je tri godine proveo u vinkovačkom Dinamu, gdje se prvotno afirmirao, da bi nakon te afirmacije otišao u zagrebački Dinamo, gdje je u sedam godina igranja postao nezamjenjiv prvotimac u jednoj od najuspješnijih era u povijesti kluba, u kojoj se uz naslov prvaka te 1982. osvojio i Kup Jugoslavije dvije godine prije. Legendaran status doživio je i u bečkom Rapidu, gdje je proveo pet godina, osvojivši dva naslova prvaka, četiri kupa i dva superkupa. Mnogi u Rapidu tvrde da je Bručić najbolji stranac koji je ikad igrao u redovima bečkog velikana. Zaista karijera vrijedna divljenja.