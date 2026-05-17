ŽIVOTNI INTERVJU: PETAR BRUČIĆ

Tito se jedino se s nama nikad nije slikao, i hvala Bogu da nije. Mi smo za njega bili ustaški klub

Autor
Edi Džindo
17.05.2026.
u 14:00

U Dinamu sam neko vrijeme bio politički nepodoban jer sam izlazio u Charlie i družio se s Tripalom, a momčad iz 1982. stvorio je Vlatko Marković

Juri Petar kao vjetar. Dugogodišnjim pratiteljima zagrebačkog Dinama to je prva rečenica koja im pada na pamet na spomen Petra Bručića, jednog od najvažnijih igrača iz mitske generacije plavih koja se 1982. godine okrunila naslovom prvaka Jugoslavije. Nisam uspio doživjeti Bručićevu karijeru, s obzirom na to da sam se rodio šest godina nakon što je završio igračku karijeru, ali sam u velikom broju razgovora sa starijim kolegama novinarima te brojnim bivšim igračima, trenerima i navijačima uspio shvatiti koliko je bio velik značaj polivalentnog i neumornog veznjaka, braniča, što god je trebalo. Bručić je kao 16-godišnjak igračku karijeru započeo u svojoj Jarmini, potom je tri godine proveo u vinkovačkom Dinamu, gdje se prvotno afirmirao, da bi nakon te afirmacije otišao u zagrebački Dinamo, gdje je u sedam godina igranja postao nezamjenjiv prvotimac u jednoj od najuspješnijih era u povijesti kluba, u kojoj se uz naslov prvaka te 1982. osvojio i Kup Jugoslavije dvije godine prije. Legendaran status doživio je i u bečkom Rapidu, gdje je proveo pet godina, osvojivši dva naslova prvaka, četiri kupa i dva superkupa. Mnogi u Rapidu tvrde da je Bručić najbolji stranac koji je ikad igrao u redovima bečkog velikana. Zaista karijera vrijedna divljenja.

Miroslav Ćiro Blažević Vlatko Marković životni intervju Dinamo Petar Bručić

Komentara 3

Avatar istovari
istovari
15:02 17.05.2026.

Eto i Titu se pričinjali ustaše ....

AK
akšud
14:38 17.05.2026.

Bio je neumoran na terenu, u tandemu s "najboljim prijateljem" Đemom, a godinama su bili posvađani i nisu riječ progovorili, izvan terena! Ali je bio i "španer"!

ZA
zagi101
14:42 17.05.2026.

Markoviću je falio onaj osjećaj da iz te ekipe izvuče maksimum i uvjeri ih da mogu

