FOTO Evo tko su članovi hrvatskog žirija na Euroviziji

Nakon uzbudljive i adrenalinski nabijene sinoćnje Eurovizije, otkriveno je tko je sjedio u hrvatskom stručnom žiriju koji je maksimalnih 12 bodova dodijelio Srbiji, a 10 Danskoj.
Nakon uzbudljive i adrenalinski nabijene sinoćnje Eurovizije, otkriveno je tko je sjedio u hrvatskom stručnom žiriju koji je maksimalnih 12 bodova dodijelio Srbiji, a 10 Danskoj.
Foto: LISA LEUTNER/REUTERS
Share
Podijeli
Odluke o bodovima u ime Hrvatske donosilo je sedam članova žirija: pjevačica i glumica Vlatka Kladarić, pjevač i plesač Devin Juraj, kantautorica Lu Jakelić, glazbena novinarka i urednica Martina Validžić, koreograf i plesač Igor Barberić, glazbenica Doris Karamatić te glazbeni producent Duško Mandić.
Odluke o bodovima u ime Hrvatske donosilo je sedam članova žirija: pjevačica i glumica Vlatka Kladarić, pjevač i plesač Devin Juraj, kantautorica Lu Jakelić, glazbena novinarka i urednica Martina Validžić, koreograf i plesač Igor Barberić, glazbenica Doris Karamatić te glazbeni producent Duško Mandić.
Foto: LISA LEUTNER/REUTERS
Share
Podijeli
Vlatka Kladarić domaća je pjevačica i glumica koja je godinama prisutna na hrvatskoj glazbenoj i kazališnoj sceni.
Vlatka Kladarić domaća je pjevačica i glumica koja je godinama prisutna na hrvatskoj glazbenoj i kazališnoj sceni.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Nastupala je u mjuziklima i televizijskim projektima, a publici je poznata i po vokalnim izvedbama u zabavnoj glazbi.
Nastupala je u mjuziklima i televizijskim projektima, a publici je poznata i po vokalnim izvedbama u zabavnoj glazbi.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
OGLAS
Devin Juraj mlađi je izvođač koji djeluje kao pjevač i plesač. Dio publike upoznao ga je kroz televizijske nastupe, plesne projekte i glazbene suradnje, osobito u modernijem pop i dance izričaju.
Devin Juraj mlađi je izvođač koji djeluje kao pjevač i plesač. Dio publike upoznao ga je kroz televizijske nastupe, plesne projekte i glazbene suradnje, osobito u modernijem pop i dance izričaju.
Foto: Dario Njavro/Renato Branđolica/HRT
Share
Podijeli
Zanimljivo je i da se Devin natjecao na ovogodišnjoj Dori, gdje je bio jedan od zapaženijih kandidata.
Zanimljivo je i da se Devin natjecao na ovogodišnjoj Dori, gdje je bio jedan od zapaženijih kandidata.
Foto: Tina Kadoić
Share
Podijeli
Lu Jakelić jedna je od poznatijih mlađih hrvatskih kantautorica.
Lu Jakelić jedna je od poznatijih mlađih hrvatskih kantautorica.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Proslavila se emotivnim pop pjesmama i nastupima u glazbenim showovima, a publika je posebno pamti po autorskim pjesmama poput “One Thing” i “Sve o čemu šutim”. Nastupala je i na domaćim festivalima, a prepoznatljiva je po introspektivnom stilu pisanja.
Proslavila se emotivnim pop pjesmama i nastupima u glazbenim showovima, a publika je posebno pamti po autorskim pjesmama poput “One Thing” i “Sve o čemu šutim”. Nastupala je i na domaćim festivalima, a prepoznatljiva je po introspektivnom stilu pisanja.
Foto: Joanna Paciorek
Share
Podijeli
OGLAS
Martina Validžić dugogodišnja je novinarka i urednica na Hrvatskoj radioteleviziji.
Martina Validžić dugogodišnja je novinarka i urednica na Hrvatskoj radioteleviziji.
Foto: Privatna arhiva
Share
Podijeli
Tijekom karijere bavila se glazbenim i zabavnim programom, intervjuima te televizijskim projektima vezanima uz kulturu i glazbu.
Tijekom karijere bavila se glazbenim i zabavnim programom, intervjuima te televizijskim projektima vezanima uz kulturu i glazbu.
Foto: Privatna arhiva
Share
Podijeli
Igor Barberić poznat je kao koreograf, plesač, redatelj i kreativni direktor brojnih domaćih i regionalnih produkcija.
Igor Barberić poznat je kao koreograf, plesač, redatelj i kreativni direktor brojnih domaćih i regionalnih produkcija.
Foto: Nova TV
Share
Podijeli
Radio je na koncertima, televizijskim emisijama i scenskim nastupima, zbog čega ima bogato iskustvo u procjeni performansa i vizualnog identiteta nastupa, elemenata koji su iznimno važni na Eurosongu.
Radio je na koncertima, televizijskim emisijama i scenskim nastupima, zbog čega ima bogato iskustvo u procjeni performansa i vizualnog identiteta nastupa, elemenata koji su iznimno važni na Eurosongu.
Foto: Nova TV
Share
Podijeli
OGLAS
Doris Karamatić harfistica je i izvođačica koja djeluje na domaćoj sceni, ponajviše kroz autorske i suradničke projekte.
Doris Karamatić harfistica je i izvođačica koja djeluje na domaćoj sceni, ponajviše kroz autorske i suradničke projekte.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Duško Mandić glazbeni je producent koji je radio na različitim domaćim glazbenim projektima i produkcijama. Kao producent sudjeluje u aranžmanima, snimanju i oblikovanju pjesama.
Duško Mandić glazbeni je producent koji je radio na različitim domaćim glazbenim projektima i produkcijama. Kao producent sudjeluje u aranžmanima, snimanju i oblikovanju pjesama.
Foto: Croatia Records
Share
Podijeli

Ne propustite

1/