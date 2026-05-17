FOTO U Areni Zagreb tisuće ljudi molilo na 'Progledaj srcem', nastupio i Jakov Jozinović
Arena Zagreb i drugi je dan zaredom postala mjesto susreta tisuća ljudi okupljenih u molitvi, pjesmi i zajedništvu na najvećem duhovno-glazbenom događaju u ovom dijelu Europe – “Progledaj srcem”. Trosatni program ispunjen molitvom, zajedništvom i slavljenjem još je jednom pokazao zašto ovaj događaj već godinama zauzima posebno mjesto u srcima ljudi iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i inozemstva, koji zbog njega prelaze i tisuće kilometara. “Progledaj srcem” i ove je večeri kroz glazbu donio Radosnu vijest — poruku nade, ljubavi, radosti, pouzdanja, mira i oprosta. Upravo zato ovaj događaj za mnoge je mjesto na kojem ljudi uistinu mogu osjetiti Božju prisutnost i doživjeti duboku promjenu srca.
Rasprodana Arena jedva je dočekala početak programa. Stijepo Gleđ Markos otvorio je ovu večer izvedbom pjesme “Psalam 18”, nakon čega su mu se na pozornici pridružili: Alan Hržica, Albina Grčić, Amorose, Vanessa Mioč, fra Marin Karačić, Mateo Marić i Marin Lučić poznatiji kao duo ZANAS, Jakov Jozinović i Dominik Lučić koji su zajedno zapjevali poznate pjesme “Tvoja ljubav” i “Zapali vatru”.
Tijekom prvog dijela programa izvođači su se izmjenjivali na pozornici izvedbama poznatih pjesama poput “Srce predajem Ti”, “Blagoslov”, “Promijeni me”, “Tebi prepuštam sve” i brojnih drugih koje je do vrha puna Arena s njima pjevala u glas.
Nakon toga na pozornicu se popeo Alan Hržica. Arena Zagreb s njim uglas je pjevala “Evo ovdje je nešto više od Jone”, “Zauvijek svet si”, “Jahve (objavit će nam se)”, “Samo želim reći ime Isus” i mnoge druge pjesme koje su dvoranu ispunile molitvom, radošću i snažnim osjećajem Božje prisutnosti. Posebno oduševljenje cijele dvorane bila je pjesma “Mesija (On dolazi)” koju su otpjevali Nikol Kutnjak, Magdalena Biličić, Marino Vrgoč i Leonardo Rados, dječji glasovi i razigrana izvedba koji su donijeli posebnu radost u dvoranu.
Na kraju večeri svi izvođači s publikom zapjevali su pjesmu “Jerihonske zidine”, a dvoranom su odjekivali stihovi “Slavit ću Te dan i noć...”, posvećeni Isusu Kristu – Onome koji ih je ove večeri i okupio. Dvoranom se zatim prolomio gromoglasni pljesak uz uzvike “Hoćemo još!”, nakon čega su izvođači zajedno otpjevali pjesmu “Velik si (Dajemo Ti slavu, čast i hvalu)”. U ozračju radosti i zajedništva posjetitelji su potom krenuli svojim domovima noseći sa sobom uspomene i doživljaje ove večeri koje će još danima dijeliti sa svojim obiteljima, prijateljima i kolegama.
Veliko oduševljenje nastalo je i kada je voditelj Marin Periš najavio novi datum “Progledaj srcem”, koji će se održati 22. svibnja 2027. godine. Ulaznice su odmah puštene u prodaju putem Entrio.hr, a publika je ovu najavu dočekala velikim pljeskom.
Događaju su nazočili brojni predstavnici Crkve, diplomatskog i javnog života, među kojima su: Leopoldo Girelli, apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj; izaslanik zagrebačkog nadbiskupa mons Dražena Kutleše, pomoćni biskup zagrebački mons Marko Kovač; p. Sebastijan Šujević, provincijal Hrvatske pokrajine Družbe Isusove; fra Miljenko Hontić, provincijal Hrvatske provincije svetoga Jeronima franjevaca konventualaca; p. Ilija Grgić, provincijal Družbe misionara Krvi Kristove; vlč. Kruno Novak, generalni tajnik HBK-a, mons. Antun Sente, rektor Nacionalnog svetišta sv. Josipa.
Među uzvanicima bili su i mađarski veleposlanik, dr. Csaba Demcsák sa suprugom, poljski veleposlanik Paweł Czerwiński sa suprugom, te Iwo Bender regionalni direktor EWTN za istočnu Europu s poljskim EWTN timom. “Progledaj srcem” nisu propustila ni poznata imena poput: Ivane i Marije Husar, Zsa Zse, Dubravka Šimenca, Simone Mijoković i drugih koji su uživali u trosatnom programu.
Glavna producentica događaja i direktorica Laudato televizije, organizatora “Progledaj srcem”, Ksenija Abramović, nakon završetka druge večeri nije skrivala emocije i zahvalnost.“Svaki put iznova ostanem ganuta onime što Bog učini kroz ‘Progledaj srcem’. Gledati toliki broj ljudi okupljenih, otvorenih srdaca, u molitvi, pjesmi i radosti, neizmjeran je dar za sve nas i potvrda da Bog djeluje snažno među nama. Nitko s ove večeri nije otišao nedotaknut. Vjerujem da su se dogodila brojna ozdravljenja, obraćenja, oprosti i milosti o kojima ćemo tek slušati svjedočanstva. ‘Progledaj srcem’ tako se i ove godine još jednom potvrdio kao događaj koji nadilazi granice glazbe i pozornice, jer ovdje glavne zvijezde nisu izvođači, nego Isus Krist. Upravo u toj snazi zajedništva ‘Progledaj srcem’ i ove je godine bio mjesto susreta čovjeka s Bogom i čovjeka s čovjekom.”