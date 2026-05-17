17.05.2026. u 07:00

Čak i da se oba potpisa izjalove, jer daleko je jesen, povratak starim imenima govori pomalo i o manjku novih rješenja

Brzinom svjetlosti proširila se sredinom tjedna u večernjim satima vijest da se najtrofejniji hrvatski rukometni izbornik Lino Červar vraća trenerskom radu i da će u sljedećoj sezoni kao šef stručnog stožera voditi Pelister iz Bitole, klub bogate tradicije iz, kažu, "najrukometnijeg" grada na Balkanu, gdje su nedavno Gipsa Kostelića dočekali s kraljevskim počastima za sve što je učinio za razvoj kluba. Peteročlana makedonska delegacija došla je nagovoriti Červara da prekine mirne dane u Bašaniji, idiličnom vikend-naselju s pogledom na Trst i Julijske Alpe, i još jednom krene put zemlje koja mu je drugi dom. Da ga je netko drugi tražio, teško da bi se odlučio na sve izazove trenerskog posla, od noćnih povrataka autobusima s gostovanja do pljuvačine po cijeloj familiji kad kola krenu nizbrdo, ali kad za isti stol sjednu Červar i Makedonci, sve obično završi na onoj "teško žabu u vodu natjerati". Ne zaboravimo i da je počasni državljanin – s pasošem! Kako je od prvog trenerskog posla, u istarskom Novigradu (1973.), prošlo više od pedeset godina, jasno je da je riječ o sportskom fenomenu u svjetskim razmjerima. U pitanju je svojevrsni déjà vu – u siječnju 2010. Červar je usred Europskog prvenstva objavio da napušta mjesto izbornika jer se odlučio posvetiti misiji stvaranja velikog kluba u Skoplju, objasnivši to riječima da ne vidi povjerenje u njegov projekt London 2012. Bio je to tada veliki šok i pljuska hrvatskom rukometu. U međuvremenu se previše toga izdogađalo da bismo sad sve nabrajali, a taman kad su ga ljudi u rukometu pospremili u ladicu dugih i lijepih sjećanja, veliki mag se reaktivirao u prvom poslu nakon onog na mjestu koordinatora za muški rukomet. Otkaz suradnje potpisan praktički na godišnjicu senzacionalnog osvajanja svjetske titule u Portugalu 2002. smrtno ga je uvrijedio i nema sumnje da ih je sve skupa isključio iz testamenta. Na promociju knjige "Rukomet" na kojoj je godinama marljivo radio prenijevši desetljećima skupljano znanje došlo je nekoliko bivših igrača i trenera, brojni poklonici i ljubitelji rukometa, ali nitko iz vrha saveza (pitanje je jesu li i stigle pozivnice), da bi ta enciklopedija znanja i sjećanja postala hit-knjiga u izlozima ugledne izdavačke kuće – prvo izdanje je rasprodano, a sa zadovoljstvom ističe da se pripremaju prijevodi za talijansko i južnoameričko tržište. U Červarovoj odluci pritom važnu ulogu igra i popularnost makedonske lige. Dovoljno je pogledati koja su imena na klupama klubova: Ivan Čupić, Kiril Lazarov, Stojanče Stoilov, Boris Rojević, a od jeseni i Červar.

treneri Matjaž Kek Lino Červar

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

