Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 133
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POVIJESNI DAN

Pao još jedan rekord HNL-a: Livaković ispisao povijest domaćeg nogometa

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a
Sime Zelic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
21.03.2026.
u 20:45

Primio je ukupno 295 pogodaka, a čak 124 puta je uspio sačuvati mrežu netaknutom

Dinamo je svladao Lokomotivu s 5:0 u 27. kolu HNL-a, a u toj su utakmici srušena dva povijesna rekorda prvog ranga hrvatskog nogometa. Dion Drena Beljo je s današnjim hattrickom postao prvi igrač koji je zabio tri gola na dvije uzastopne utakmice HNL-a, a u povijest se upisao i Dominik Livaković.

Vratar Dinama i hrvatske nogometne reprezentacije danas je po 305. put nastupio u HNL-u čime je prestigao Ivicu Solomuna i postao vratar s najviše nastupa u HNL-u. 90 utakmica odigrao je u dresu Zagreba dok je 215 puta u hrvatskom prvenstvu branio boje zagrebačkih plavih. Primio je ukupno 295 pogodaka, a čak 124 puta je uspio sačuvati mrežu netaknutom.

Tudora u nevjerici napali zbog onog što je napravio poslije utakmice: 'To mu nikako nije trebalo'

Treći na listi vratara s najviše nastupa u HNL-u je još jedna Dinamova legenda Dražen Ladić s 231 nastupom, jedan manje ima Dragan stojkić, dok je peti Mladen Matković s 206. 

Livaković je u Dinamo na posudbi do kraja sezone iz turskog Fenerbahčea, a s obzirom na to koliko momčad bolje izgleda otkako se vratio, plavi će sigurno učiniti sve što mogu da ga zadrže.
Ključne riječi
rekord HNL Dominik Livaković Dinamo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!