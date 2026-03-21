Pao još jedan rekord HNL-a: Livaković ispisao povijest domaćeg nogometa

Dinamo je svladao Lokomotivu s 5:0 u 27. kolu HNL-a, a u toj su utakmici srušena dva povijesna rekorda prvog ranga hrvatskog nogometa. Dion Drena Beljo je s današnjim hattrickom postao prvi igrač koji je zabio tri gola na dvije uzastopne utakmice HNL-a, a u povijest se upisao i Dominik Livaković.

Vratar Dinama i hrvatske nogometne reprezentacije danas je po 305. put nastupio u HNL-u čime je prestigao Ivicu Solomuna i postao vratar s najviše nastupa u HNL-u. 90 utakmica odigrao je u dresu Zagreba dok je 215 puta u hrvatskom prvenstvu branio boje zagrebačkih plavih. Primio je ukupno 295 pogodaka, a čak 124 puta je uspio sačuvati mrežu netaknutom.

Tudora u nevjerici napali zbog onog što je napravio poslije utakmice: 'To mu nikako nije trebalo' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Treći na listi vratara s najviše nastupa u HNL-u je još jedna Dinamova legenda Dražen Ladić s 231 nastupom, jedan manje ima Dragan stojkić, dok je peti Mladen Matković s 206.

Livaković je u Dinamo na posudbi do kraja sezone iz turskog Fenerbahčea, a s obzirom na to koliko momčad bolje izgleda otkako se vratio, plavi će sigurno učiniti sve što mogu da ga zadrže.