FOTO/VIDEO Traje potraga za osumnjičenim ubojicom iz Drniša: Dignuti su dronovi i helikopteri, specijalci pretražuju područje

*U Drnišu je u subotu navečer ubijen 19-godišnji mladić kojeg je oko 23.05 sati na terasi obiteljske kuće iz vatrenog oružja ustrijelio 50-godišnjak

*Policija traga za osumnjičenim Kristijanom Aleksićem koji je u bijegu

*Građani su upozoreni da mu se ne približavaju.Ukoliko imate bilo kakve informacije odmah nazovite 192 ili se javite u najbližu policijsku postaju ili putem e-mail adrese sibensko-kninska@policija.hr

12:00 - Iz PU šibensko-kninske potvrđuju da je osumnjičenik 2023. godine bio prijavljen Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku zbog nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari. Usto, ukoliko se utvrdi da su nagađanja medija točna, riječ je o muškarcu koji je 1994. ubio 22-godišnju djevojku koja mu je bila susjeda i poznanica.Tužiteljstvo ga je teretilo da je djevojku sačekao na putu prema bakinoj kući i 17 puta je izbo nožem.

Policijska istraga utvrdila je da je mlada Marijana Sučević ubijena na posebno brutalan način. Napadač ju je, prema navodima iz postupka, pričekao na putu, prišao joj s leđa i napao posebno obrađenim nožem za kruh, kojem je dršku ojačao metalnom cijevi. Na rukama je imao kožnate rukavice. Nakon prvog napada otišao je od tijela, a zatim se vratio i djevojci zadao dodatne ubode po glavi, prsima i leđima. Ukupno joj je naneseno 17 rana, a tijekom napada ozlijedio se i sam, pa su na njezinoj odjeći ostali tragovi njegove krvi. Nož je, prema vlastitim navodima, kasnije polomio, ali nikada nije pronađen.Cijelu priču pročitajte OVDJE.

11:37 - Policija od sinoć intenzivno traga za Kristijanom Aleksićem (1976.), koji se dovodi u vezu s ubojstvom mladića sinoć oko 23.05 sati u Drnišu. Iz PU šibensko - kninske objavili su fotografiju osumnjičenika i zamolili građane da budu na oprezu.

U intenzivnoj potrazi su angažirane sve raspoložive policijske snage i tehnika, dodaje se u objavi policije. Upozoravaju građane ukoliko naiđu na Kristijana Aleksića da mu se ne približavaju jer se radi o opasnoj osobi i vjerojatno je naoružan vatrenim oružjem. U tom slučaju sklonite se i odmah nazovite 192.



"Također, svi građani koji imaju korisne informacije mogu to dojaviti na broj telefona 192, u najbližu policijsku postaju ili putem e-mail adrese sibensko-kninska@policija.hr", navodi se.

08:45 - Drniš je zavijen u crno nakon tragedije koja se sinoć dogodila tamošnjoj U Postolarskoj ulici. Ubijen je 19-godišnji mladić, a policija traga za 50-godišnjakom koji je nakon pucnjave pobjegao. Prema informacijama PU šibensko-kninske, do pucnjave je došlo u subotu oko 23:05 sati na terasi obiteljske kuće. Mladić je nakon ranjavanja preminuo, a počinitelj se udaljio s mjesta događaja.



Kako se neslužbeno doznaje, ubijeni mladić navodno je osumnjičenom donio naručenu hranu kao dostavljač. Policija zasad utvrđuje sve okolnosti događaja. Na terenu je velik broj policijskih službenika, a u tijeku je potraga za osumnjičenim muškarcem koji je, prema navodima policije, od ranije poznat. Iz PU šibensko-kninske potvrđuju da je 2023. godine bio prijavljen Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku zbog nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.

Prema neslužbenim informacijama, riječ je o muškarcu koji je sredinom 90-ih već bio osuđen za ubojstvo 22-godišnje djevojke iz susjedstva. Tada je osuđen na 12 godina zatvora uz mjeru obveznog psihijatrijskog liječenja.

06.30 - U Drnišu je u subotu navečer ubijen 19-godišnji mladić kojeg je oko 23.05 sati na terasi obiteljske kuće iz vatrenog oružja ustrijelio 50-godišnjak. Mladić je od zadobivenih ozljeda preminuo, a za počiniteljem se traga, izvijestila je šibensko-kninska policija.

Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih detalja i okolnosti događaja. Na teren je odmah došao veliki broj policijskih službenika te se provode mjere traganja za počiniteljem.

Počinitelj je od ranije poznat policiji te je 2023. godine prijavljen Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku za kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.