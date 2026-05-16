Belji se nikud ne žuri, a utopija je zadržati Livakovića u klubu

Prva sezona novog Dinama odrađena je izrazito uspješno. Nakon za Dinamove standardne jako loše, pa čak i katastrofalne prošle sezone u kojoj su plavi ostali bez trofeja, u novom ruhu i pod novim vodstvom klub se u potpunosti 'resetirao' i došao do dvostruke krune s najdominantnijom domaćom sezonom u proteklih šest godina.



S druge strane, uvijek gladni Dinamovi navijači nisu u potpunosti zadovoljni europskom sezonom. Ona sama po sebi nipošto nije bila loša, ostvarilo se europsko proljeće i dospjelo se do šesnaestine finale Europske lige, gdje je bolji bio Genk. Da je netko prije desetak godina rekao da će se europske proljeće kod mnogih smatrati podbačajem za Dinamo, ljudi bi mu vjerojatno rekli da je lud. Međutim, Dinamo je posljednjih godina povisio svoje standarde pobjedama protiv Milana, Chelseaja, Tottenhama, Benfice, Seville, Atalante, West Hama, Fenerbahčea i mnogih drugih, pa stoga glatki ovosezonski porazi protiv Celte, Lillea, Betisa i Midtjyllanda stvaraju dojam europskog koraka unatrag.