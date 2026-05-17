Jedna od najljepših Hrvatica o mračnoj strani lente: 'Bilo je situacija koje mi nisu bile ugodne'

Bila je posljednja Miss Jugoslavije, no tada nije mogla ni naslutiti da će je život odvesti prema karijeri o kakvoj mnogi samo sanjaju. Nakon osvajanja lente i sudjelovanja na svjetskom izboru, otputovala je u London s jasnom vizijom da se posveti plesu i upiše prestižnu akademiju. No dolazak u novu sredinu brzo joj je pokazao koliko je rada, discipline i upornosti potrebno da bi se dosegnula razina kojoj je težila. I dosegnula ju je. Jer malo je priznanja u tom svijetu većih od onoga da zaplešete uz Tinu Turner i Cher, u plesnim trupama najvećih svjetskih zvijezda. Koncerti, festivali, turneje, nastupi i susreti s imenima koja su obilježila glazbenu povijest, sve je to Ivona Brnelić doživjela, proživjela i nosi kao dio jedne iznimne životne priče. Danas je uspješna poslovna žena koja sa svojim emotivnim i poslovnim partnerom radi kao agentica za prodaju nekretnina, no iza nje je put ispunjen velikim snovima, odricanjima, hrabrošću, znatiželjom, ali i trenucima o kojima se ne govori uvijek lako. O trnovitom putu do uspjeha, mladosti, izboru za Miss svijeta, druženjima s najvećim svjetskim zvijezdama, kao i o onim manje lijepim stranama glamura, razgovarali smo s Ivonom Brnelić.