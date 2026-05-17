TRAGEDIJA U DRNIŠU

Oglasio se Andrija Jarak: 'Prigovarali su mi zbog riječi recidivist... Gle čuda, danas nemam nijednu poruku'

Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
17.05.2026.
u 21:25

Jarak je na svom Facebook profilu poručio kako je posljednjih mjeseci primao brojne reakcije gledatelja zbog tema koje obrađuje u emisiji Dosje Jarak. Kako navodi, dio javnosti zamjerao mu je što previše upozorava na mogućnost da osuđeni počinitelji teških zločina ponovno počine kaznena djela

Objava Andrije Jarka na društvenim mrežama izazvala je veliku pažnju javnosti nakon strašnog ubojstva u Drnišu, za koje policija sumnjiči Kristijana Aleksića koji je već bio u zatvoru radi hladnokrvnog ubojstva. Upravo je taj slučaj ponovno otvorio pitanje recidivizma i opasnosti koju predstavljaju nasilni počinitelji nakon izlaska na slobodu.

Jarak je na svom Facebook profilu poručio kako je posljednjih mjeseci primao brojne reakcije gledatelja zbog tema koje obrađuje u emisiji Dosje Jarak. Kako navodi, dio javnosti zamjerao mu je što previše upozorava na mogućnost da osuđeni počinitelji teških zločina ponovno počine kaznena djela.

‘Zadnjih nekoliko mjeseci inbox mi je zatrpan raznim porukama. Razlog su teme koje obrađujemo u "Dosje Jarak". Iskreno, ogromna većina daje podršku tome što i kako radimo. No nemali je broj i onih koji mi prigovaraju da ne vodimo dovoljno računa o ljudskim pravima osoba osuđenih za višestruka teška ubojstva. I da previše upozoravamo i plašimo javnost da ce ako im se ukaže prilika, ponoviti zločin čim izađu na slobodu. I zbog čega toliko spominjemo tu riječ recidivist. Gle čuda. Danas mi je inbox prazan. Nijedna poruka’, napisao je Jarak u objavi. 

Njegova objava uslijedila je nakon tragedije koja je potresla Drniš. Prema informacijama policije, u subotu navečer oko 23 sata 50-godišnjak je vatrenim oružjem usmrtio 19-godišnjeg mladića. Osumnjičeni je nakon zločina pobjegao, a policija još uvijek intenzivno traga za njim.

Slučaj je izazvao snažne reakcije u javnosti upravo zbog činjenice da je osumnjičeni i ranije bio povezan s teškim kaznenim djelima, zbog čega mnogi Jarkovu objavu tumače kao izravnu poruku svima koji su proteklih mjeseci kritizirali upozorenja o mogućnosti ponavljanja nasilnih zločina.
Avatar ruby red
ruby red
21:40 17.05.2026.

To su oni isti koji kmeče "free palestine" pa se čude kad islamist gazi ljude u Italiji. Upravo oni takvima daju podršku i opravdanje da su "u pravu". Njih zanima njihov aktivizam i ideologija, a ne posljedice. Takve ovce namnam biraju suce i utiču na pravosuđe.

