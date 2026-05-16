UŽIVO Srbija nastavlja tradiciju artističkih, žanrovski specifičnih nastupa

Večeras je na redu veliko finale 70. Eurosonga u Beču, glazbeni spektakl koji će okupiti 25 finalista i milijune gledatelja diljem Europe i svijeta. Hrvatsku će predstavljati Lelek s pjesmom “Andromeda”, a nastupaju 13. po redu, u dijelu finala koji je često presudan za dobar dojam i glasove publike. Ovogodišnje izdanje Eurosonga posebno je jer se radi o jubilarnom, 70. natjecanju, a domaćin je Beč, koji po treći put u povijesti prima europsku glazbenu smotru. U finalu nastupaju i zemlje iz tzv. velikih pet te Austrija kao domaćin, dok se ostatak sastava probio kroz dva polufinala. Voditelji ovogodišnjeg Eurosonga u Beču su Victoria Swarovski i Michael Ostrowski, dok je za “green room” zadužena Emily Busvine. Finalnu večer na HRT-u komentira Duško Ćurlić.

TIJEK VEČERI:

21:58 Srbija u Beč dolazi s progresivnim metal bendom LAVINA iz Niša, što je žanrovski hrabar iskorak za tu zemlju. Bend je u veljači osvojio Pesmu za Evroviziju ’26, trijumfiravši i kod žirija i kod publike s pjesmom “Kraj Mene” koja kombinira masivne gitarske rifove i modernu produkciju, a tekst se bavi odnosom koji je na granici raspada, između destrukcije i nade da netko ipak ostane “pored mene”. Time Srbija nastavlja tradiciju artističkih, žanrovski specifičnih nastupa, ali u sasvim novoj, metal formi. Ovdje je jasno da Srbija nije išla na lak put nego na karakter.

21:54 Australiju predstavlja jedna od najvećih zvijezda njihove pop-scene, Delta Goodrem, što je svojevrsni zaokret od prijašnjih godina u kojima su često birali mlađe ili alternativnije izvođače. “Eclipse” je objavljena 1. ožujka 2026. i označava njezin povratak na top-liste – singl je završio na 13. mjestu ARIA Top 20 Australian Artist ljestvice i na prvom mjestu nezavisne AIR liste. Pjesma je koautorski rad Delte i tima koji čine Michael Fatkin, Jonas Myrin i Ferras Alqaisi, a tematski se poigrava kozmičkom simbolikom – zvijezde, mjesec, planeti koji se poravnavaju i trenutak u kojem se “svijet zaustavlja” kad se dogodi pomrčina ljubavi. Na pozornici u Beču Delta nastupa ispod golemog polumjeseca, u haljini ukrašenoj s više od 7000 Swarovski kristala, uz vjetar i vatru kao scenske elemente, čime je postala prva australska predstavnica nakon 2023. koja je uspjela izboriti finale. Delta je ovdje čisti star power, i to je ono što se osjeti odmah – ne mora ništa dokazivati, ali svejedno isporuči.

21:46 Ukrajinu ove godine predstavlja Leléka, pobjednica nacionalnog izbora Vidbir 2026. Pjesma “Ridnym” rezultat je suradnje Adame Cefalua, Jakoba Hegnera, same Viktorie Leléke i Yaroslava Dzhusa, što već na papiru obećava spoj internacionalnog i ukrajinskog senzibiliteta. “Ridnym” je pjesma o korijenima, strahu i nadi – tekst govori o tome kako, unatoč promjenama i teškoćama, “korijeni još nose vodu”, a sjeme koje smo posijali jednog dana će nas vratiti kući. Spominje se motiv veza (“vyshyu novu dolyu”), gdje se sudbina za najbliže “izvezuje” kao tradicionalni ukras, čime Leléka nastavlja snažnu liniju ukrajinskih eurovizijskih nastupa koji spajaju folklor i suvremeni pop. Na probama je već pokazala strastvenu i ritmičnu izvedbu punu karizme. Ovdje je najjače to što pjesma ima i bol i snagu, pa nije samo lijepa nego i potrebna.

21:42 Grčku predstavlja Akylas, samouki glazbenik koji je već imao hit “Atelié”, a sada mu je Eurosong prilika za izlazak pred europsku publiku. Pobjedu je odnio na nacionalnom izboru Sing for Greece 2026, u konkurenciji 14 finalista. Njegova pjesma “Ferto” tematski je vrlo aktualna – govori o pohlepi, pretjeranoj potrošnji i neumornoj želji za “još” u modernom društvu. Istovremeno je posveta majčinim žrtvama i izlasku iz financijskih poteškoća u djetinjstvu, pa pjesma suprotstavlja materijalne ambicije emotivnim potrebama. Zvuk je “zany”, kako ga zovu britanski mediji: kombinira tradicionalne grčke elemente s videoigračkim efektima i zvukom blagajne, dok Akylas na pozornici privlači pažnju vrlo sugestivnim, pomalo teatralnim nastupom. Akylas je zanimljiv jer ne bira laganu temu ni lak put, nego pokušava u istu pjesmu ugurati i društveni komentar i čistu scensku zabavu.

21:36 Albaniju predstavlja mladi kantautor Alis, koji je već u svojim ranim godinama izgradio impresivan profil na albanskoj sceni. Pjesmu “Nân” (u Gegu: “Majka”) napisao je sam uz Desaru Gjini, a aranžman potpisuje Erjet Barbullushi. “Nân” je duboko emotivna orkestralno-etno balada koja govori o boli migracija, promatrajući je kroz oči majke koja pati za djecom koja su napustila domovinu. Inspiracija dolazi iz sna koji je Alis imao, a pjesma tematizira i vječnu ljubav koja ostaje snažna unatoč udaljenosti. Nakon uvjerljive pobjede na Festivali i Këngës 64., gdje je pobijedio i kod žirija i u televotingu, “Nân” je postao još jedan u nizu albanskih pokušaja da se očuva tradicijski zvuk, ali u modernoj, filmskoj produkciji. Ovdje je baš jaka ta kombinacija intime i narodne memorije, jer Alis ne pjeva samo pjesmu nego nosi cijelu jednu obiteljsku i nacionalnu emociju.

21:32 Belgijsku zastavu nosi Essyla, izvođačica koju je RTBF interno odabrao nakon višemjesečnih špekulacija, pri čemu se u jednom trenutku čak spominjao i povratak Loïca Notteta. Na kraju je upravo Essyla dobila priliku, i to s pjesmom simboličnog naslova – “Dancing on the Ice”. Na sceni doslovno “pleše na ledu”: koreografija, rasvjeta i podne projekcije stvorile su efekt kao da klizi po ledenoj površini, što je publiku već u polufinalu oduševilo i povećalo joj šanse za visok rezultat. Glazbeno je riječ o modernom electropopu s hladnim, staccato sintovima i vrlo vizualnim stagingom, gdje minimalizam u boji (plavo-bijele nijanse) naglašava osjećaj krhkosti i nestabilnog tla pod nogama. Essyla ovdje djeluje kao izvođačica koja zna da Eurovizija nije samo pjevanje, nego i stvaranje slike, a to je često pola pobjede.

21:28 Izrael predstavlja 28-godišnji pjevač Noam Bettan, odabran u posebnoj emisiji na kanalu KAN 11. Zanimljivost je da je pjesma “Michelle” nastala u suradnji s prošlogodišnjom izraelskom predstavnicom Yuval Raphael, uz autore Nadava Aharonija i Tzlila Klifija, što joj daje kontinuitet s novijom izraelskom eurovizijskom estetikom. “Michelle” je moćna pop-baladica koja se odvija na tri jezika – hebrejskom, francuskom i engleskom – i priča priču o zamršenoj i bolnoj ljubavi. Kombinacija jezika pojačava osjećaj univerzalnosti, a produkcija balansira između suvremenog popa i dramatičnog orkestra, zbog čega se pjesmi već sada predviđa visok plasman među favoritima. Noam djeluje kao izvođač koji zna zadržati emociju pod kontrolom, i baš zato ova pjesma ima onu finu napetost koja zna ostati u glavi puno duže od prvog slušanja.

21:24 Njemačku predstavlja Sarah Engels, široj publici poznata iz “Deutschland sucht den Superstar”, koja se u međuvremenu etablirala kao jedno od prepoznatljivih pop-lica njemačke scene s nizom albuma i singlova iza sebe. Pobjedu na njemačkom izboru odnijela je u superfinalu, osvojivši 38,3% glasova i uvjerljivo presjekla konkurenciju s pjesmom “Fire”. “Fire” je naslov koji ne skriva ambiciju – riječ je o energičnoj pop pjesmi s jakim plesnim beatom i vatrenom koreografijom na pozornici, kojom je već u polufinalu rasplesala dvoranu u Beču. U tekstu se poigrava motivom vatre kao simbola unutarnje snage i strasti, pa nastup kombinira pirotehniku, crveno-narančaste vizuale i moćan vokalni klimaks, u kojem Sarah pokazuje zašto je godinama ostala relevantna na sceni. Sarah je od onih izvođačica koje izgledaju kao da točno znaju gdje je kamera i gdje je refren, a to na Eurosongu često vrijedi više nego pola produkcije.

21:20 Danski kantautor Søren Torpegaard Lund na pozornicu donosi čisti pop na danskom jeziku, što je za Dance tek drugi put od 1997. da na Euroviziju dolaze s pjesmom potpuno na materinskom jeziku. Pjesmu “Før Vi Går Hjem” izborio je pobjedom na Dansk Melodi Grand Prixu, u superfinalu u kojem je odnio uvjerljivu pobjedu i kod žirija i kod publike. Naslov, koji doslovno znači “Prije nego što odemo kući”, krije klupsku ljubavnu priču: tekst govori o noći koju dvoje ljubavnika žele produžiti do jutra, svjesni da će sutra možda požaliti, ali sada biraju trenutak, strast i ples. Glazbeno, “Før Vi Går Hjem” spaja nordijski melankolični pop s modernom produkcijom i refrenom koji lako ulazi u uho, a Sørenov ranjivi vokal daje pjesmi intimnu notu koja se razlikuje od tipičnog “eurovizijskog banga”. Danska ne glumi spektakl nego ide na osjećaj i atmosferu, i to joj može biti jača karta nego što se na prvu čini.

21:18 Voditelji su upravo objavili veliku novost, glasanje je otvoreno.

21:10 Uslijedio je i defile svih natjecatelja. Naše cure izgledaju dobro raspoložene.

21:03 Večer je krenula uz Mozartovu glazbu, a nakon toga se na pozornici pojavio prošlogodišnji pobjednik JJ.