Oglasila se Doris Pinčić nakon raspodjele bodova hrvatskog žirija na Euroviziji: 'Ne krivite glasnogovornika'

Ove subote održano je finale jubilarnog, 70. izdanja najpoznatijeg europskog glazbenog natjecanja, Eurovizije. Hrvatsku su ove godine predstavljale članice grupe Lelek, koje su nastupile trinaeste po redu te natjecanje završile na 15. mjestu među 25 finalista. Nakon završetka glasovanja dio javnosti komentirao je rezultate hrvatskog žirija, osobito činjenicu da je Hrvatska predstavnicima Srbije dodijelila maksimalnih 12 bodova, dok srpski žiri Hrvatskoj nije dao nijedan bod. Bodove hrvatskog žirija čitala je Doris Pinčić Guberović, koja se nakon finalne večeri kratko oglasila na Instagramu. "Žiri je rekao svoje, ne krivite glasnogovornika", napisala je Doris uz nekoliko fotografija s javljanja uživo na Euroviziji, osvrnuvši se tako na dio nezadovoljnih komentara koji su se pojavili nakon objave bodova. Objavu pogledajte OVDJE.

Podsjetimo, poznata HRT-ova voditeljica i ovoga je puta privukla pozornost odmjerenim, elegantnim i profinjenim izdanjem. Za ovu posebnu prigodu odabrala je kombinaciju u crvenoj boji, ostajući vjerna svom prepoznatljivom stilu koji spaja jednostavnost, ženstvenost i sofisticiranost. Njezin nastup pred milijunima gledatelja diljem Europe izazvao je brojne reakcije domaće publike, a mnogi su na društvenim mrežama pohvalili njezin izgled, smirenost i profesionalnost tijekom javljanja uživo. HRT je još prije nekoliko dana najavio da će upravo Doris ove godine imati čast obznaniti bodove hrvatskog žirija. “Još je samo tjedan dana ostalo do velikog finala! A sada je vrijeme da otkrijemo i tko će ove godine obznaniti hrvatskih douze points pred milijunima gledatelja diljem Europe”, poručili su tada s HRT-a.

U nastavku objave dodali su kako će čast da prenese glasove hrvatskog žirija na najvećoj eurovizijskoj pozornici pripasti Doris Pinčić Guberović. Objava je odmah izazvala velik interes pratitelja i gledatelja, a u komentarima su se javile i poznate osobe, među njima bivša televizijska voditeljica i pjevačica Ivana Plechinger te Jelena Glišić. Obožavatelji su Doris uputili brojne pohvale i poruke podrške, a komentari poput “Bravo”, “Najbolja Doris”, “Jedva čekamo” i “Doris kraljica ljepote” samo su dio pozitivnih reakcija koje su se nizale ispod objave.