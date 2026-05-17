Kovačević će protiv Slavena odmarati neke igrače: To je prava prilika za mlade i za one iz drugog plana

Nisam populist da mlade stavljam samo reda radi, rekao je prije desetak dana trener Dinama Mario Kovačević, nakon što je 19-godišnji stoper Marko Zebić fenomenalno odradio svoj debi u HNL-u, i to ne u bilo kojoj utakmici, već u derbiju protiv Hajduka.

Čak 15 igrača je U23

Uzevši u obzir Dinamovu ovosezonsku dominaciju u domaćem nogometu, mnogi gledatelji su onako prvoloptaški 'ispalili' da Dinamo ne daje dovoljno prilika igračima iz drugog plana i mladim igračima.

Kada pogledamo činjenice, vrlo brzo možemo zaključiti da su takve tvrdnje upravo onakve kakvima smo ih nazvali – prvoloptaške. Ukupno gledano, 33 igrača je ove sezone dobilo minutažu u Dinamu. Od toga je 16 igrača dobilo više od 1500 minuta na terenu, a 26 igrača je dobilo više od 400 minuta. Kada uzmemo u obzir da se u Dinamu ove sezone radilo o gotovo pa potpuno novoj momčadi, s više od 15 novih igrača te barem osam novih igrača u standardnoj prvoj postavi, onda je ova rotacija i više nego zadovoljavajuća. Zašto? Zato što je s potpuno novom momčadi još i bitnije imati standardiziranu prvu postavu radi boljeg upoznavanja i uigravanja negoli u bilo kojoj drugoj situaciji.

Isto tako, određeni dojam koji se stvara o "premalo prilika mladim igračima" također činjenično nije točan. Naime, u Dinamu je ove sezone osam igrača do 21 godine dobilo minutažu, a kad priču proširimo na U23 igrače, čak je 15 takvih igrača zaigralo ove sezone u plavom dresu. I nisu samo zaigrali. Prosjek minutaže po U21 igraču ove sezone u Dinamu je oko 800 minuta. Kovačević je jasno dao do znanja igračima da minutaža nije Caritas i da se prilika mora zaslužiti radom i kvalitetom, ali ne može se reći da prilika nije bilo.

Ipak, u posljednja dva prvenstvena kola mogli bismo vidjeti nešto drukčiji pristup. Trener Kovačević potvrdio je da je za trojicu Dinamovih igrača ova sezona završena jer su nakon osvajanja Kupa protiv Rijeke dobili odmor za posljednje dvije utakmice. Ti igrači su Josip Mišić, Miha Zajc i Scott McKenna. A prema određenim napisima iz medija, poštedu bi mogli dobiti i Luka Stojković, Sergi Domínguez, Bruno Goda te Arber Hoxha. Riječ je o sedam od osam igrača s najvećom minutažom ove sezone u klubu, s iznimkom Diona Drene Belje za kojeg pretpostavljamo da u posljednja dva kola želi još podebljati svoje golgeterske brojke koje su već sada nevjerojatno impresivne (30 golova u prvenstvu, 37 u svim natjecanjima).

Bez nekolicine standardnih prvotimaca automatski se otvaraju vrata za igrače koji nisu bili u prvom planu, ali i za one igrače iz nogometne škole. Ipak, kako je već Kovačević rekao, ta prilika neće doći "samo reda radi", već će poslužiti kao vrlo važan pregled i test onih koji se tek trebaju dokazati. Jedno je dokazivati se na treninzima, a na utakmicama je to potpuno druga priča.

Utjecaj na B momčad

Stoga bi ove dvije preostale prvenstvene utakmice Dinama – današnje gostovanje u Koprivnici protiv Slaven Belupa (16.00) te domaći ogled protiv Lokomotive iduće subote – mogle utjecati na karijeru i put mnogih igrača. Mogle bi utjecati na to da Kovačević vidi na kog može računati, a tko će možda na ljeto tražiti novu sredinu. Isto tako, mogle bi utjecati na Dinamove mladiće tako da se vidi tko će iduće sezone biti s prvom momčadi, a tko će biti uvršten u B momčad koja se vraća u pogon. U kontekstu rotacijskih ili pričuvnih igrača, tu se misli na pojedince poput Marka Solde, Frana Topića i Paula Tabinasa, a od nadolazećih mladića prvenstveno na Marka Zebića, Svena Šuntu i Cardosa Varelu, a moguće je da će se momčadi priključiti i igrači poput Patrika Horvata, Noe Mikića, Krešimira Radoša, Tomasa Bakovića, Mislava Ćutuka...

– Dat ćemo priliku igračima koji su dosad manje igrali, mislim da kod njih postoji taj motiv pokazati da su dio nas i da žele ostati tu u Dinamu. Zvat ćemo i nekoliko mlađih igrača, nekoliko juniora. Znamo kakav je kod njih motiv za dokazivanje u prvoj ekipi. To nam je jako bitno za utakmicu protiv Slaven Belupa – rekao je Mario Kovačević u najavi dvoboja protiv svojeg bivšeg kluba.