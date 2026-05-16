TRENER PLAVIH

Kovačević ne računa na trojicu igrača Dinama uoči završnice sezone, evo kako je to objasnio

Slavlje nogometaša Dinama nakon pobjede u finalu kupa
16.05.2026.
u 14:45

Utakmica je bez rezultatske važnosti za oba kluba, nakon što je Dinamo već ranije osigurao titulu, a domaćin nedjeljne utakmice sredinu ljestvice

Novi stari hrvatski prvak Dinamo gostovat će kod Slaven Belupa sutra od 16 sati u utakmici 35., pretposljednjeg kola SuperSport HNL-a. Utakmica je bez rezultatske važnosti za oba kluba, nakon što je Dinamo već ranije osigurao titulu, a domaćin nedjeljne utakmice sredinu ljestvice. Dvoboj je najavio trener plavih Mario Kovačević.

- Lijepo smo proslavili, to je nagrada za sve nas. Nakon zimskih priprema imali smo pravi uzlet, kao što smo to i najavljivali. Sve se posložilo i igrali smo dobro. Dokazali smo to i u finalu Kupa u jednoj utakmici, a u prvenstvu se vidi razlika jer smo u kontinuitetu igrali dobro - rekao je trener Dinama Mario Kovačević u osvrtu na uspješnu sezonu.

- Josip Mišić, Scott McKenna i Miha Zajc neće konkurirati, dali smo im slobodno da se odmore za ovu utakmicu. Vidjet ćemo za zadnju utakmicu. Ostali su u konkurenciji, a dat ćemo priliku onima koji su manje igrali. Kod njih postoji motiv da dokažu da su dio nas i da žele ostati u klubu. S te strane ne bi trebalo biti problema. U kadru će biti i nekoliko juniora.

- Moram pohvaliti rad Marija Gregurine. U zadnje vrijeme su malo usporili, ali čestitam im na pobjedi u zadnjoj utakmici. Znam koliko je Mario dobar i kvalitetan trener, ali kad krene utakmica, moja će ekipa dati sve od sebe da pobijedi i nagradi me slavljem za rođendan - rekao je Kovačević.

HNL mario kovačević Dinamo

